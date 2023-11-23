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Filcenberg
Израильская армия арестовала директора больницы "аль-Шифа" и других врачей в Газе
Директор Мухаммад Абу Салмия и несколько других медицинских работников задержаны, поскольку Израиль продолжает наступление в Газе.

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Директор больницы аль-Шифа Мухаммад Абу Салмия вместе с несколькими другими врачами был задержан израильскими военными, о чем сообщил руководитель отделения больницы Халид Абу Самра и подтвердили СМИ, включая Израильское управление радиовещания. Инцидент произошел, когда медицинский персонал передвигался в составе колонны под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Министерство здравоохранения Газы запросило подробный отчет у ВОЗ, поскольку им не удалось установить контакт с больницей аль-Шифа и им ничего не известно о личностях всех задержанных.

Министерство приостановило координацию с ВОЗ по эвакуации до тех пор, пока не будет представлен всеобъемлющий отчет. ХАМАС выступил с заявлением, осуждающим задержание Салмии и его коллег, и призвал Международный комитет Красного Креста и другие международные организации содействовать их немедленному освобождению.

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Израильская армия, совершившая налет на больницу на прошлой неделе, утверждает, что боевики ХАМАСА использовали туннельный комплекс под зданием в городе Газа для организации нападений. ХАМАС и официальные лица больницы неоднократно опровергали эти заявления.

#израиль война #израиль и арабские страны #больница аль-ахли #больница шифа
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