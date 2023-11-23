Ким сказал, что спутники необходимы для наблюдения за "американскими империалистами"

Официальные лица и специалисты по всему миру в настоящее время работают над установлением рабочего статуса первого спутника-шпиона Северной Кореи, который в настоящее время находится на орбите после своего запуска во вторник. Южная Корея предположила, что, вероятно Россия, напрямую участвовала .

Северная Корея, похоже, устранила технические неполадки, которые привели к неудаче двух предыдущих попыток запуска ее новой ракеты "Чоллима-1".

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Возможности находящегося на орбите спутника-шпиона Северной Кореи остаются предметом изучения. Джонатан Макдауэлл, астроном и астрофизик из Гарвард–Смитсоновского центра астрофизики, сообщил агентству Reuters, что данные космических сил США зафиксировали два новых объекта в плоскости орбиты, которые совпадают со временем и местоположением запуска, сообщенными Пхеньяном.

Макдауэлл пришел к выводу, что эти объекты, вероятно, являются спутником-шпионом и разгонным блоком ракеты. Однако до сих пор не подтверждено, находится ли в рабочем состоянии разведывательный спутник Malligyong-1, полезная нагрузка ракеты, и получала ли Северная Корея внешнюю помощь.

Аналитики указали, что может потребоваться некоторое время, чтобы установить, находится ли спутник на рабочей орбите, передает ли сигналы, и понять его возможности.

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Хонг Мин, старший научный сотрудник Корейского института национального объединения, заявил, что для оценки успеха этого запуска требуется не только определить, вышел ли снаряд на орбиту, но и обеспечить возможность корректировки и проведения разведки с этой орбиты. Это включает в себя подтверждение возможности захвата изображений оптическими камерами и эффективной передачи их в спутниковый центр.