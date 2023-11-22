Турцию уже исключили из программы истребителей-невидимок F-35, и поставка истребителей F-16 также выглядит маловероятной.

Соединенные Штаты выразили сильную заинтересованность в том, чтобы продемонстрировать своим союзникам по НАТО, что включение Турции и Греции в НАТО значительно укрепит стратегию НАТО в Средиземноморском регионе.

Создание военных баз НАТО в Турции было естественным следствием предоставления Турции полноправного членства. Авиабаза Инджирлик, построенная американскими военными подрядчиками, вступила в строй в 1955 году.

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Согласно источнику из ВВС США, на этой военной базе находится примерно 50 единиц ядерного оружия. На авиабазе Конья, основанной в 1983 году, размещены разведывательные самолеты системы АВАКС для НАТО.

В 2012 году штаб сухопутных войск НАТО был передислоцирован в Бока близ Измира. Радиолокационная станция Куреджик, расположенная примерно в 500 км от Ирана, служит системой противоракетной обороны НАТО.

Турция, и Греция были приняты в НАТО в 1952 году, но Греция вывела свои войска из НАТО в 1964 году из-за спора с Кипром. Греция почувствовала, что ее участие в НАТО уменьшилось или что НАТО преуменьшает значимость Греции после того, как Турция передала важнейшие военные базы НАТО и США.

Эрдоган был переизбран президентом в третий раз, что стало значительной победой, несмотря на сильную оппозицию и обвинения в нарушениях на выборах. Его переизбрание рассматривается Западом как вызов.

Анкара заняла агрессивную позицию в отношении Дамаска, когда США ушли из северо-восточного региона западноазиатской страны, создав возможность для вторжения Турции в Сирию. Большинство членов НАТО были против военного варианта.

Турция сорвала план обороны стран Балтии после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году.

Турция выступила против плана, получившего название Eagle Defender. Турция утверждала, что официальные лица НАТО должны классифицировать Отряды народной самообороны (YPG) как террористическую организацию в обмен на одобрение плана, согласно отчету Reuters от 2 июля 2020 года.

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Эрдоган публично выразил свою враждебность по отношению к Израилю в связи с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке. В речи перед членами своей партии справедливости и развития он заявил, что реакция Израиля на нападение ХАМАСА недвусмысленно продемонстрировала, что Израиль является самым сионистским, фашистским и расистским государством в мире.