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Filcenberg
Члены НАТО готовят специальную операцию по разминированию Черного моря
Однако операция не будет под контролем НАТО

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Члены НАТО Турция, Румыния и Болгария находятся на углубленной стадии обсуждения вопроса о создании совместных сил для обезвреживания морских мин в своих соответствующих районах Черного моря.

Заместители министров обороны трех стран должны собраться в Анкаре в среду, чтобы окончательно согласовать специфику этой операции. Информация была предоставлена тремя лицами, пожелавшими остаться анонимными из-за конфиденциального характера вопроса. Остается неясным, будет ли достигнуто официальное соглашение по итогам двухдневной встречи.

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Министерства обороны Турции, Румынии и Болгарии на данный момент не дали никаких комментариев по этому вопросу.

Это развитие событий последовало за недавними заявлениями главнокомандующего ВМС Турции адмирала Эркумента Татлиоглу, который выступил против присутствия военно-морских сил других союзников по НАТО, включая США, в Черном море. Он выразил обеспокоенность тем, что такое присутствие может привести к эскалации напряженности в регионе.

Если соглашение будет достигнуто, операция по разминированию не будет классифицироваться как миссия НАТО. Однако это стало бы первым значительным совместным усилием черноморских союзников с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года, инициированного президентом России Владимиром Путиным.

#нато #черное море #разминирование #нат
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