Министр обороны Ллойд Остин совершил неожиданную поездку в украинскую столицу

Во время неожиданного визита в украинскую столицу министр обороны Ллойд Остин высказался о поддержке Украины и даже предложил, чтобы украинские вооруженные силы продолжали свою борьбу против российских войск с повышенной агрессивностью в течение всей зимы.

Оптимистичный прогноз Остина на предстоящий этап боевых действий последовал за шестимесячным контрнаступлением, которое не привело к каким-либо значительным прорывам украинских войск, понеся значительные потери.

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Опасения по поводу долгосрочной устойчивости военной помощи США остаются распространенными в Украине, и некоторые республиканцы выступают за прекращение такой поддержки.

Выступая перед журналистами в Киеве, Остин обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование, охарактеризовав его как разумную инвестицию в безопасность США.

"Дело в том, чтобы не существовать в мире, где диктатор может просто проснуться однажды утром и решить аннексировать территорию своего мирного соседа", заявил Остин журналистам в Киеве.

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Тем не менее способность Украины "дать бой врагу", как выразился госсекретарь Остин, будет в значительной степени зависеть от продолжения предоставления военной помощи США, включая поставки боеприпасов.