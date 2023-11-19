Израильский перехватчик Arrow 3 успешно перехватил баллистическую ракету.

Чтобы защитить себя от потенциальных угроз, Израиль вложил значительные средства в свою систему противовоздушной обороны. Важнейшим компонентом этой оборонительной сети являются ракеты-перехватчики. По мере того как поступающее оружие становится все более совершенным, способным летать выше и быстрее, то же самое должны делать и перехватчики. Чтобы решить эту проблему, Israel Aerospace Industries (IAI) возглавила разработку гиперзвуковой противоракеты "Хец" (на иврите "Стрела") 3 за пределами атмосферы. 10 ноября 2023 года Армия обороны Израиля (IDF) и Министерство обороны Израиля (IMOD) объявили о первом успешном оперативном перехвате с помощью Arrow 3.

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Ракетная программа "Эрроу" возникла в ответ на приобретение арабскими государствами ракет большой дальности класса "земля-земля". Чтобы противостоять этим угрозам, Соединенные Штаты и Израиль подписали 6 мая 1986 года меморандум о взаимопонимании (MOU) о совместном финансировании разработки ракетной системы Arrow. Предназначенная для перехвата тактических баллистических ракет советского производства SS-1 Scud и SS-21 Scarab, "Стрела" должна была превзойти возможности ракеты MM-104 Patriot.

В августе 2008 года Соединенные Штаты и Израиль совместно разработали ракеты Arrow 3, для укрепления израильского командования противовоздушной обороны (IADC). Целью создания этой противоракеты было достижение впечатляющего коэффициента поражения в 99%. IAI сотрудничала с Boeing в разработке Arrow 3, и предварительные испытания начались в Израиле в 2011 году. Шесть лет спустя, 18 января 2017 года, перехватчик был введен в эксплуатацию.

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Способный развивать гиперзвуковую скорость, в пять раз превышающую скорость звука, Arrow 3 может похвастаться дальностью полета до 2400 км (1500 миль) и потолком полета, превышающим 100 км (62 мили). Эта исключительная рабочая высота позволяет Arrow 3 поражать угрозы за пределами земной атмосферы, как это определено НАСА, военными США и Международной федерацией аэронавигации (FAI).