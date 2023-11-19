Черная Пятница может помочь вам с покупкой новых девайсов

Для тех, кто ожидает распродаж iPad в "черную пятницу", Amazon представляет заманчивое предложение. Apple iPad 10-го поколения, модель с Wi-Fi и 64 ГБ памяти, в настоящее время доступен по беспрецедентной цене в 349 долларов. Это представляет собой снижение на 100 долларов по сравнению с первоначальной ценой в 449 долларов. Однако из-за высокого спроса на продукцию Apple это предложение может продлиться недолго. Поэтому желательно действовать незамедлительно, чтобы порадовать себя этой сделкой. Apple iPad 10-го поколения является последним в линейке планшетов начального уровня от Apple. Несмотря на то, что его технические характеристики могут не соответствовать характеристикам iPad Air или iPad Pro, он предлагает значительную ценность за свою цену. Устройство работает на чипе Apple A14, том же процессоре, который используется в iPhone 12. Несмотря на свой относительный возраст, планшет хорошо справляется с повседневными задачами, такими как просмотр интернет-страниц, использование социальных сетей, мобильные игры и потоковое вещание.

Устройство оснащено 10,9-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем Retina, обеспечивающим четкое и яркое изображение. Он также включает технологию True Tone, которая регулирует дисплей в зависимости от окружающей цветовой температуры для оптимального комфорта просмотра. Планшет оснащен 12-мегапиксельной сверхширокой фронтальной камерой с центральной рамкой для звонков FaceTime, 12-мегапиксельной камерой заднего вида и совместим с Magic Keyboard Folio.