Цена Apple Watch 9 снизилась на 70 долларов

Хотя "Черная пятница" часто предоставляет возможность значительно сэкономить на продуктах Apple, текущая акция на Apple Watch 9 (41 мм /GPS) является исключением. В настоящее время устройство доступно на Amazon по цене 329 долларов, что является самой низкой ценой на сегодняшний день для этой последней модели. Также, Apple Watch 9 признаны ведущими умными часами на рынке.

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Устройство оснащено новым процессором S9, обеспечивающим повышение производительности до 25%. Он также оснащен на 30% более быстрым графическим процессором, что приводит к более плавному отображению на экране. Кроме того, Siri теперь может выполнять определенные задачи, не требуя подключения к iPhone.

Яркость дисплея Apple Watch 9 может достигать 2000 нит, что обеспечивает удобочитаемость на открытом воздухе. Время автономной работы устройства составляет 18 часов, которое может быть увеличено до 36 часов в режиме низкого энергопотребления.

Примечательной новой функцией является функция двойного нажатия. Пользователи могут дважды коснуться большим и указательным пальцами руки, на которой надеты часы, для выполнения различных задач, таких как инициирование и завершение звонков, отправка текстовых сообщений, установка таймеров и управление воспроизведением музыки.

Что касается здоровья и физической формы, Apple Watch 9 оснащены датчиками температуры кожи, частоты сердечных сокращений, ЭКГ и SpO2. Операционная система watchOS 10 представляет новые инструменты для велосипедистов, отслеживания психического здоровья и мониторинга состояния зрения.

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