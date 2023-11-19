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Filcenberg
170 000 человек пришло на митинг в Испании против закона об амнистии
Закон был принят испанскими политиками в ответ на попытку Каталонии отделиться в 2017 году

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В Мадриде в субботу прошел массовый протест, в котором участвовали около 170 000 человек. Это было самое масштабное выступление против закона об амнистии, который был принят испанскими социалистами в ответ на попытку Каталонии отделиться в 2017 году. Это соглашение стало ключевым условием для создания правительства.

Демонстрация прошла спустя два дня после того, как Педро Санчес, премьер-министр от испанских социалистов, получил новый четырехлетний срок. Его поддержали каталонские и баскские националистические партии в обмен на одобрение закона об амнистии.

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Протестующие, многие из которых размахивали флагами Испании и держали плакаты с надписями "Санчес - предатель" и "Не продавай Испанию", выступили против закона. Четыре судебные ассоциации, оппозиционные политические партии и лидеры бизнеса критикуют этот закон, утверждая, что он угрожает верховенству закона и разделению властей.

На марше присутствовали Альберто Нуньес Фейху, лидер оппозиционной консервативной Народной партии, и Сантьяго Абаскаль, лидер ультраправой партии Vox. Марш был организован гражданскими группами.

После митинга прошел еще один протест на автостраде возле дворца Монклоа, резиденции премьер-министра в Мадриде. Дорога A6 была закрыта на протяжении часа во время протеста, но затем была открыта снова после того, как полиция очистила район.

Амнистия будет распространяться на около 400 человек, участвовавших в попытке отделения в 2017 году, включая сепаратистов и полицейских, участвовавших в столкновениях с активистами. Референдум о независимости был признан незаконным судами и привел к самому серьезному политическому кризису в Испании за последние десятилетия.

Это будет самая крупная амнистия в Испании с 1977 года, когда была провозглашена всеобщая амнистия за преступления, совершенные во время диктатуры Франсиско Франко. По данным Исследовательского совета Испании (CSIC), это будет первый закон об амнистии, принятый в Европейском союзе с 1991 года.

Премьер-министр Санчес, который в четверг выиграл парламентское голосование по формированию нового правительства со счетом 179 голосов "за" и 171 "против", защищает закон, утверждая, что амнистия поможет снизить напряженность в Каталонии.

Протесты, включая акции неонацистских групп, проходили у штаб-квартиры социалистов в Мадриде в течение 15 ночей подряд с момента объявления о сделке. Эти протесты привели к столкновениям с полицией, в результате которых получили ранения как сотрудники полиции, так и демонстранты.

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Опрос, проведенный Metroscopia в середине сентября, показал, что примерно 70% респондентов, в том числе 59% сторонников социалистов, выступили против идеи амнистии.

#испания #митинг #амнистия
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