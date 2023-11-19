X Маска напрямую движется в "пропасть"

Apple решила прекратить всю свою рекламу на X, ранее известном как Twitter, после твита владельца платформы Илона Маска, который был широко расценен как антисемитский. Этот шаг был отражен несколькими другими крупными технологическими и медиа-компаниями, включая IBM и Disney.

Ранее на этой неделе в отчете сообщалось, что реклама Apple отображалась рядом с твитами, восхваляющими Адольфа Гитлера и нацистов. В ответ на это несколько киностудий, включая Lionsgate, Warner Bros., Paramount, Sony Pictures и Comcast/NBCUniversal, объявили, что они также приостановят показ рекламы на X. IBM уже приняла аналогичное решение накануне вечером. Газета New York Times сообщила, что Disney также приостановит свои расходы на платформу.

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Маск, миллиардер, генеральный директор Tesla и SpaceX, ранее написал в твиттере, что пост, обвиняющий евреев в ненависти к белым людям, был "настоящей правдой". Это заявление было осуждено Белым домом как "отвратительное", и группа из более чем 150 раввинов призвала такие компании, как Apple, Disney, Amazon и Oracle, прекратить рекламу в социальной сети в ответ на твиты Маска.

Apple, которая была одним из крупнейших рекламодателей в социальной сети, тратя до 100 миллионов долларов в год, заявила, что "в основном прекратила" рекламу на X в декабре 2022 года. Однако данные рекламной аналитики свидетельствуют о другой финансовой истории. С тех пор бизнес Twitter пришел в упадок: рекламодатели уходят, регулирующие органы проводят тщательные проверки, число пользователей сокращается, а численность персонала упала менее чем на 50% от уровня до Маска. Исследователи отметили тревожный рост антисемитских и расистских постов в социальной сети после приобретения Маска.

В декабре 2022 года Маск раскритиковал Apple за сокращение рекламы на платформе, усомнившись в том, что генеральный директор Тим Кук и его сотрудники "ненавидят свободу слова в Америке". Он опубликовал мем о начале "войны" с Apple, который позже удалил. Вскоре после этого Кук пригласил Маска в штаб-квартиру корпорации Apple, и они, похоже, пришли к взаимопониманию.

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IBM заявила, что у нее "нулевая терпимость к разжиганию ненависти и дискриминации" и что она немедленно приостановит всю рекламу на X, пока вся ситуация не будет пояснена. Линда Яккарино, генеральный директор X и бывший руководитель отдела продаж рекламы в NBC Universal, попыталась в четверг контролировать ущерб, заявив, что "точка зрения X всегда была очень четкой: дискриминация со стороны всех должна прекратиться по всем направлениям". Однако она не упомянула Маска или его твиты.