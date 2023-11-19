Извержение вулкана видно из космоса

На этой неделе действующий вулкан в Мексике выбросил в небо облака пепла высотой более 20 000 футов, а также вулканический газ и водяной пар. Уровень тревоги по вулкану в настоящее время установлен на желтом уровне, вторая фаза, что указывает на то, что Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий (CENAPRED) в Мексике внимательно следит за состоянием вулкана и готовится к потенциальной эвакуации в случае эскалации вулканической активности.

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CENAPRED предоставил обновленную информацию о состоянии вулкана в среду, сообщив о "постоянном выбросе водяного пара, вулканических газов и пепла" из вулкана, который рассеивается в направлении юго-запада. Облако пепла было настолько высоким, что его было видно из космоса, как отмечает аккаунт Zoom Earth в социальных сетях.

В X, было опубликовано замедленное видео, показывающее непрерывный поток пепла, выбрасываемый вулканом в течение нескольких часов. Другие аккаунты в социальных сетях также подчеркивали значительное количество пепла, выбрасываемого вулканом.

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Попокатепетль находится в фазе извержения с января 2005 года, с периодами чрезмерного выброса пепла. Облака пепла часто приводили к перебоям в полетах. Вулкан, который бездействовал в течение 70 лет, извергся в декабре 1994 года, причем повышенная вулканическая активность наблюдалась в 1996 и 1997 годах. В 2000 году произошло значительное извержение вулкана, приведшее к эвакуации тысяч людей из близлежащих муниципалитетов.