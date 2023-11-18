Министр внутренних дел Лаури Ляэнемец заявил, что Эстония вернула в Россию людей, которые пересекли границу без необходимых документов

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что Россия расширила спорные действия, первоначально направленные против Финляндии, включив в них Эстонию. Это предполагает "намеренное" разрешение лицам, ищущим убежища, без виз или вида на жительство добраться до пункта пересечения общей границы, как сообщает Delfi.

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Ляэнеметс выразил обеспокоенность действиями России, заявив, что этим лицам разрешен въезд без объяснения причин, что приводит к их прибытию в Эстонию и последующей необходимости решения Эстонией их проблем. Он подчеркнул, что у этих лиц нет необходимых документов для въезда в Европейский союз, предположив, что это скоординированные усилия по усложнению пограничных операций.

Министр также отметил, что Эстонии до сих пор удавалось возвращать каждого человека, пытавшегося пересечь границу без необходимых документов или разрешения. Эстония также повысила свою готовность и поддерживает тесные связи с Финляндией и другими соседними странами.

Это заявление последовало за решением Финляндии полностью закрыть четыре пункта пересечения границы с Россией с вечера пятницы до февраля 2024 года. Это решение было принято в ответ на обвинения в том, что Москва направляет нелегальных мигрантов к границе.

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Отношения между Россией и Эстонией ухудшились после полномасштабного СВО России на Украину в феврале 2022 года. Это привело к высылке Эстонией 21 сотрудника российского посольства в 2023 году, на что Москва ответила высылкой посла Эстонии Маргуса Лайдре из России.