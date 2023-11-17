12 000 врачей готовы помочь Израилю в войне с ХАМАС. Более 150 уже прибыли.

Министерство здравоохранения Израиля получило уведомления от 12 000 медицинских работников по всему миру, включая врачей, медсестер и парамедиков, выражающих готовность приехать в Израиль и предложить свои услуги в условиях продолжающегося конфликта с террористической группировкой ХАМАС.

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Из 12 000 добровольцев примерно 7000 являются врачами, специализирующимися в различных областях. Половина из этих добровольцев - выходцы из Соединенных Штатов, остальные - из таких стран, как Швеция, Канада, Бельгия, Бразилия, Швейцария и Новая Зеландия. На сегодняшний день более 150 из этих добровольцев прибыли для оказания помощи.

Доктор Ави Шлягер, детский хирург из Флориды, который в настоящее время работает волонтером в Детском медицинском центре Schneider в Петах-Тикве, выразил свою благодарность за возможность внести свой вклад в Израиль способом, соответствующим его навыкам и уровню комфорта.

Готовность этих врачей, преимущественно евреев, но не исключительно, временно оставить свою практику за границей, чтобы оказывать помощь в Израиле, была положительно воспринята израильским медицинским сообществом. Это произошло после жестокого нападения террористов ХАМАС из Газы на Израиль 7 октября и последующей войны, направленной на ликвидацию террористической группировки.

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ХАМАС нанесли значительный ущерб более чем 20 израильским общинам на юге Израиля, в результате чего погибло около 1200 израильтян в различных местах, включая их дома, базы ЦАХАЛа, на дорогах и на музыкальном фестивале под открытым небом. Некоторые жертвы также подвергались пыткам и изнасилованиям. Более 240 израильтян и иностранных граждан были захвачены ХАМАС и другими террористическими группировками и в настоящее время находятся в плену в Газе, а Красному Кресту отказано в доступе к ним.