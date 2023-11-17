Пользователи Discord не смогут общаться с Clyde с 1 декабря

Discord объявила о прекращении работы Clyde, своего экспериментального чат-бота с искусственным интеллектом. Согласно сообщению службы поддержки Discord, чат-бот будет "деактивирован" к концу месяца, и начиная с 1 декабря у пользователей больше не будет возможности взаимодействовать с Клайдом в прямых сообщениях, групповых прямых сообщениях или серверных чатах.

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Функции искусственного интеллекта Clyde, которые были основаны на моделях OpenAI, были первоначально протестированы Discord ранее в этом году. Чат-бот был разработан для того, чтобы отвечать на вопросы и вступать в разговоры с пользователями Discord. Хотя с момента своего создания он проходил ограниченное тестирование, компания намеревалась, что Clyde станет неотъемлемым компонентом ее приложения для чатов и сообществ.

Конкретные причины внезапного отключения Clyde остаются неясными. Возможно, в будущем Clyde может быть вновь представлен в качестве функции, эксклюзивной для подписчиков Nitro, или Discord, возможно, на этапе тестирования пришел к выводу, что чат-бот с искусственным интеллектом не является необходимым дополнением к его сервису. Discord не предоставил подробного объяснения отключения.

Келлин Слоун, директор Discord по коммуникациям с продуктами, заявила в комментарии The Verge, что "Clyde - это эксперимент, которым пользуется небольшой процент серверов", и добавила, что "Discord постоянно работает над предоставлением пользователям новых функций и впечатлений. Clyde - это одна из итераций этой работы, и мы с нетерпением ждем возможности представить новые возможности для пользователей в будущем".

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Discord изучает различные функции искусственного интеллекта, включая сгенерированные ИИ сводки бесед, которые позволяют пользователям оставаться в курсе обсуждений, которые они, возможно, пропустили. Эта функция особенно полезна для серверов, работающих в нескольких часовых поясах. Discord также позиционирует свою платформу как центр для разработчиков искусственного интеллекта, предлагая финансирование и ресурсы для оказания помощи разработчикам в создании приложений искусственного интеллекта для Discord.