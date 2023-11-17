Израильские военные заявили, что их войска продолжат давить на Газу

Поставки гуманитарной помощи в Газу от ООН были вновь приостановлены в пятницу из-за нехватки топлива и перебоев со связью, что усугубило тяжелое положение многих палестинцев, которые остались без еды и крова в условиях продолжающегося конфликта с израильскими силами.

Мировая продовольственная программа (ВПП) ООН предупредила о неминуемом риске голода среди гражданского населения из-за нехватки продовольствия.

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Несмотря на международные призывы к прекращению огня или, по крайней мере, к временным гуманитарным паузам, конфликт, который продолжается уже седьмую неделю, не проявляет никаких признаков ослабления.

Палестинское информационное агентство WAFA сообщило о жертвах в результате израильского удара по группе перемещенных лиц вблизи пограничного перехода Рафах, который соединяет сектор Газа и Египет и служит каналом доставки помощи. Телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники сообщил о девяти погибших в результате удара и заявил, что еще 18 палестинцев были убиты, когда израильский удар был нанесен по дому в лагере беженцев Нусейрат в центральной части Газы. Эти инциденты не были прокомментированы Израилем.

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Израильские военные, сосредоточившие свои операции на севере Газы, сообщили в пятницу о продолжающемся давлении со стороны своих войск и военной авиации. Оно утверждало, что за ночь захватило контроль над опорным пунктом командира "Исламского джихада", и сообщило об убийстве бойцов ХАМАС в школе, где был обнаружен значительный склад оружия.