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Filcenberg
На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов, погиб один человек
Один погиб, по меньшей мере 18 получили ранения в результате землетрясения

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В пятницу на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7, в результате которого один человек погиб, многочисленные травмы и структурные повреждения. Немецкий исследовательский центр наук о литосфере (GFZ) сообщил, что землетрясение произошло на глубине 60 км у острова Минданао.

Энджел Дугадуга, представитель службы реагирования на стихийные бедствия из Глана, прибрежного города недалеко от эпицентра, подтвердил количество жертв и травмированных на основании предварительных отчетов. Муниципальному административному зданию и спортивному залу в городе был нанесен ущерб, а из-за подземных толчков было нарушено электроснабжение.

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Филиппины, расположенные в "Огненном кольце", вулканическом поясе вокруг Тихого океана, известном своей сейсмической активностью, часто испытывают землетрясения. Однако как Филиппинское сейсмологическое агентство PHIVOLCS, так и Тихоокеанский центр предупреждения о цунами, исключили возможность возникновения цунами после этого землетрясения.

В городе Коронадал, расположенном недалеко от эпицентра, начальник полиции Амор Мио сообщил о жертвах, но упомянул, что торговому центру, как сообщается, был нанесен ущерб, и его сотрудники были эвакуированы. Директор PHIVOLCS Тересито Баколкол охарактеризовал землетрясение как "разрушительное" и предупредил жителей быть готовыми к повторным толчкам, потенциально достигающим магнитуды 6,2.

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В городе Дженерал Сантос, недалеко от Глана, землетрясение вызвало заметные беспорядки, поступали сообщения о растрескивании стен и падении компьютеров. Пассажиры аэропорта Хенераль Сантос Сити также были эвакуированы на взлетно-посадочную полосу, о чем сообщил Майкл Рикафорт, экономист RCBC, в Facebook.

#землетрясение #филиппины
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