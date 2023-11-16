Официальные лица обвинили Москву в ослаблении миграционного контроля

Финляндия закрыла четыре из девяти своих пограничных переходов с Россией, начиная с субботы, в попытке контролировать приток мигрантов в страну, о чем объявил премьер-министр Петтери Орпо в четверг.

Норвегия, которая также граничит с Россией в Арктическом регионе, готова незамедлительно закрыть свою границу, если сочтет это необходимым, заявила министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель.

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Президент Финляндии предположил в среду, что увеличение числа мигрантов, прибывающих через восточную границу, может быть специальным планом России за сотрудничество Финляндии с Соединенными Штатами в области обороны. Однако это утверждение было опровергнуто Москвой.

Финляндия, член Европейского союза, вступила в НАТО в этом году после десятилетий переговоров, и этот шаг был встречен с неодобрением со стороны Москвы. Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 км (833 мили), которая также служит внешней границей ЕС.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила свою поддержку действиям Финляндии в социальных сетях, назвав эксплуатацию мигрантов Россией позорной и поблагодарив финских пограничников за охрану европейских границ.

Четыре пограничных перехода, которые должны быть закрыты, расположены на юго-востоке Финляндии и, как правило, являются наиболее посещаемыми пунктами пересечения границы между двумя странами.

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Премьер-министр Орпо подтвердил на пресс-конференции, что правительство приняло решение закрыть некоторые пункты пересечения восточной границы и что эти участки границы будут закрыты, начиная с ночи с пятницы на субботу.