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Российские ракетные войска разместили межконтинентальную баллистическую ракету, оснащенную гиперзвуковым планирующим аппаратом "Авангард" с ядерной боеголовкой, в пусковой шахте на юге России, сообщил в четверг телеканал Министерства обороны.
Гиперзвуковой планирующий аппарат "Авангард" был анонсирован президентом Владимиром Путиным в 2018 году. Он был разработан в качестве контрмеры против оружия нового поколения США и системы противоракетной обороны, через которую он потенциально может проникнуть.
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Планирующий аппарат "Авангард" при приближении к цели отделяется от ракеты и может выполнять резкие маневры вне траектории ракеты на гиперзвуковых скоростях, достигающих скорости, в 27 раз превышающей скорость звука (приблизительно 21 000 миль в час или 34 000 километров в час).
Телеканал "Звезда", принадлежащий Министерству обороны России, показал кадры транспортировки баллистической ракеты в пусковую шахту, подъема в вертикальное положение, а затем опускания в шахту в Оренбургской области недалеко от Казахстана.
Первая ракета, оснащенная "Авангардом", была установлена Россией в 2019 году на том же объекте в Оренбурге.
И Россия, и Соединенные Штаты, две крупнейшие ядерные державы, выразили обеспокоенность постепенным расторжением договоров о контроле над вооружениями, которые были направлены на замедление гонки вооружений времен холодной войны и снижение риска ядерной войны.
Однако Соединенные Штаты, Россия и Китай разрабатывают целый ряд новых систем вооружения, в том числе гиперзвуковые.
Соединенные Штаты считают Китай своим главным конкурентом, а Россию - наиболее значительной угрозой для национального государства. Президент США Джо Байден заявил, что это столетие будет характеризоваться фундаментальной конкуренцией между демократиями и автократиями.
Россия, с другой стороны, утверждает, что доминирование Соединенных Штатов после окончания холодной войны ослабевает и что Вашингтон в течение многих лет сеял глобальный хаос, игнорируя интересы других держав.