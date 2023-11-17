Россия "намекнула" что последствия будут глобальными

Российские ракетные войска разместили межконтинентальную баллистическую ракету, оснащенную гиперзвуковым планирующим аппаратом "Авангард" с ядерной боеголовкой, в пусковой шахте на юге России, сообщил в четверг телеканал Министерства обороны.

Гиперзвуковой планирующий аппарат "Авангард" был анонсирован президентом Владимиром Путиным в 2018 году. Он был разработан в качестве контрмеры против оружия нового поколения США и системы противоракетной обороны, через которую он потенциально может проникнуть.

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© Photo: Межконтинентальная баллистическая ракета, оснащенная гиперзвуковым планирующим аппаратом "Авангард", способным нести ядерное оружие, поднимается в пусковую шахту в Оренбургской области, Россия, на этом изображении, взятом из видео, опубликованного 16 ноября 2023 года. Министерство обороны России / Раздаточный материал через REUTERS

Планирующий аппарат "Авангард" при приближении к цели отделяется от ракеты и может выполнять резкие маневры вне траектории ракеты на гиперзвуковых скоростях, достигающих скорости, в 27 раз превышающей скорость звука (приблизительно 21 000 миль в час или 34 000 километров в час).

Телеканал "Звезда", принадлежащий Министерству обороны России, показал кадры транспортировки баллистической ракеты в пусковую шахту, подъема в вертикальное положение, а затем опускания в шахту в Оренбургской области недалеко от Казахстана.

Первая ракета, оснащенная "Авангардом", была установлена Россией в 2019 году на том же объекте в Оренбурге.

И Россия, и Соединенные Штаты, две крупнейшие ядерные державы, выразили обеспокоенность постепенным расторжением договоров о контроле над вооружениями, которые были направлены на замедление гонки вооружений времен холодной войны и снижение риска ядерной войны.

Однако Соединенные Штаты, Россия и Китай разрабатывают целый ряд новых систем вооружения, в том числе гиперзвуковые.

Соединенные Штаты считают Китай своим главным конкурентом, а Россию - наиболее значительной угрозой для национального государства. Президент США Джо Байден заявил, что это столетие будет характеризоваться фундаментальной конкуренцией между демократиями и автократиями.

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Россия, с другой стороны, утверждает, что доминирование Соединенных Штатов после окончания холодной войны ослабевает и что Вашингтон в течение многих лет сеял глобальный хаос, игнорируя интересы других держав.