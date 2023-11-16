реклама
Группа экспертов, созданная для расследования серии аварий в авиационном секторе, предупредила в среду, что нынешние стандарты безопасности являются "неустойчивыми". Эксперты предложили несколько мер по повышению безопасности авиаперелетов.
Группа по проверке безопасности Национальной системы воздушного пространства (NAS) Федерального управления гражданской авиации (FAA), сформированная в апреле в ответ на многочисленные нарушения правил полетов вблизи взлетно-посадочных полос во время взлетов или посадок в загруженных аэропортах, пришла к выводу, что сочетание нескольких проблем, таких как нехватка персонала для управления воздушным движением, недостаточное финансирование и устаревшие технологии, "приводит к к снижению безопасности, требующему немедленного внимания".В отчете команды говорилось, что текущий запас NAS снижается из-за этих проблем, что делает нынешний уровень безопасности неустойчивым. Группа подчеркнула, что "для эффективного управления рисками в системе необходимы адекватный персонал и финансирование".
реклама
Например, комиссия указала, что поддержанию и продолжению функционирования "внутренних процессов и систем организации воздушного движения препятствует отсутствие достаточного персонала и финансирования".
Согласно отчету, FAA годами сталкивалось с недостаточными инвестициями, что привело к "значительным необеспеченным требованиям".
Несмотря на запрос администрации Байдена о выделении 3,5 миллиардов долларов на 2024 финансовый год, "в 2025 финансовом году остается более 450 миллионов долларов необеспеченных потребностей для обслуживания или замены устаревших систем", - отмечается в отчете.