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Filcenberg
Комиссия гражданской авиации FAA предупреждает, что текущие уровни безопасности "неустойчивы"
Администратор FAA Майкл Уитакер сказал, что существуют "долгосрочные структурные проблемы, которые необходимо решить"

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Группа экспертов, созданная для расследования серии аварий в авиационном секторе, предупредила в среду, что нынешние стандарты безопасности являются "неустойчивыми". Эксперты предложили несколько мер по повышению безопасности авиаперелетов.

Группа по проверке безопасности Национальной системы воздушного пространства (NAS) Федерального управления гражданской авиации (FAA), сформированная в апреле в ответ на многочисленные нарушения правил полетов вблизи взлетно-посадочных полос во время взлетов или посадок в загруженных аэропортах, пришла к выводу, что сочетание нескольких проблем, таких как нехватка персонала для управления воздушным движением, недостаточное финансирование и устаревшие технологии, "приводит к к снижению безопасности, требующему немедленного внимания".В отчете команды говорилось, что текущий запас NAS снижается из-за этих проблем, что делает нынешний уровень безопасности неустойчивым. Группа подчеркнула, что "для эффективного управления рисками в системе необходимы адекватный персонал и финансирование".

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Например, комиссия указала, что поддержанию и продолжению функционирования "внутренних процессов и систем организации воздушного движения препятствует отсутствие достаточного персонала и финансирования".

Согласно отчету, FAA годами сталкивалось с недостаточными инвестициями, что привело к "значительным необеспеченным требованиям".

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Несмотря на запрос администрации Байдена о выделении 3,5 миллиардов долларов на 2024 финансовый год, "в 2025 финансовом году остается более 450 миллионов долларов необеспеченных потребностей для обслуживания или замены устаревших систем", - отмечается в отчете.

#авиация #faa #комиссия #кга
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