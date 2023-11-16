Представитель министерства обороны США заявил, что беспилотник был сбит в целях самообороны после того, как он направился к эсминцу USS Thomas Hudner класса "Арли Берк"

Эсминец класса "Арли Берк" ВМС США "Томас Хаднер" перехватил беспилотник из Йемена в Красном море в среду, что подтвердили два представителя Министерства обороны США. Сообщается, что беспилотник направлялся в сторону Хаднера и был сбит в целях самообороны.

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Этот инцидент является самым последним в серии нападений на американские войска на Ближнем Востоке, совпадающих с продолжающимся конфликтом между Израилем и ХАМАСОМ. По состоянию на вторник Пентагон сообщил о 56 нападениях на военнослужащих США в Ираке и Сирии с 17 октября, в результате которых 59 военнослужащих США получили ранения, включая черепно-мозговые травмы (ЧМТ) и несерьезные травмы. Из числа пострадавшего персонала 32 человека были перечислены с несерьезными травмами, в то время как остальные 27 пострадали от ЧМТ.

На предыдущей неделе американский беспилотник MQ-9 Reaper стоимостью около 30 миллионов долларов был сбит недалеко от побережья Йемена поддерживаемыми Ираном хуситами, когда он осуществлял наблюдение за Йеменом. После инцидента США не предприняли ответных мер, а хуситы выступили с угрозами в адрес израильских кораблей в Красном море.

Во время брифинга в Пентагоне во вторник Дженнифер Гриффин из Fox News задала вопрос заместителю пресс-секретаря Пентагона Сабрине Сингх об отсутствии реакции американских военных на действия хуситов. Сингх ответил, что отсутствие немедленного ответа не обязательно влечет за собой дальнейшую агрессию со стороны хуситов и что США оставляют за собой право ответить в любое время и в любом месте по своему выбору.

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В тот же день Министерство обороны США опубликовало две видеозаписи авиаударов, нанесенных американскими войсками по иранским боевикам-марионеткам в Сирии, которые произошли в воскресенье.