Новый Titan key лучше приспособлен для работы в мире без паролей

Google находится на стадии рывка повышения безопасности учетных записей своих пользователей. Технический гигант является одной из немногих компаний, выступающих за переход от паролей к секретным ключам, и даже выпустил на рынок физические ключи, соответствующие стандартам FIDO для доступа к учетной записи. Теперь Google обновила свои ключи безопасности Titan, включив в них функции, улучшающие их совместимость как с ключами доступа, так и с паролями.

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Ключи Titan доступны в двух вариантах: один с интерфейсом USB-C, а другой с интерфейсом USB-A. Обе версии по-прежнему поддерживают NFC, что позволяет им разблокировать учетные записи на совместимых смартфонах, а также через физический порт. Обновленный ключ соответствует спецификациям FIDO2 для входа в систему без пароля и может хранить до 250 парольных ключей.

Google использует это обновление, чтобы побудить пользователей защищать свои аккаунты Google с помощью паролей. В процессе настройки пользователям предлагается сгенерировать пароль и сохранить его в Titan key вместо сохранения своего пароля. Пользователи также установят PIN-код, который можно будет использовать вместе с ключом безопасности для доступа к своей учетной записи Google. Однако ключ Titan распространяется не только на аккаунты Google и может быть использован с любой поддерживаемой учетной записью. Он также может служить устройством двухфакторной аутентификации в сочетании с традиционными паролями.

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Новые ключи Titan в настоящее время доступны для покупки в Google Store по цене, идентичной цене их предшественников. Модель USB-A продается по цене 30 долларов, в то время как ключ USB-C доступен за 35 долларов.