"Пирамида с глазом" всё манит и манит людей

Ватикан подтвердил свой давний запрет на вступление католиков в масонство, тайное общество, к которому католическая церковь исторически относилась с подозрением. Доктринальное управление Ватикана заявило в письме, что активное членство в масонстве запрещено из-за несовместимости католической доктрины и масонства.

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Это заявление было опубликовано Дикастерией Доктрины веры в ответ на опасения, высказанные епископом с Филиппин по поводу растущего числа масонов в его стране. В письме содержалась ссылка на декларацию 1983 года, подписанную покойным папой Бенедиктом XVI, в которой говорилось, что католики, являющиеся членами масонских ассоциаций, находятся в состоянии тяжкого греха и не имеют права принимать Святое Причастие.

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Масонство, как правило, общество только для мужчин, ассоциируется с таинственными символами и ритуалами и иногда связывается с теориями заговора, предполагающими чрезмерное влияние на глобальные события. По данным Объединенной великой ложи Англии, масонство - одна из старейших в мире социальных и благотворительных организаций, уходящая корнями в традиции средневековых каменщиков. По оценкам организации, во всем мире насчитывается около шести миллионов масонов.