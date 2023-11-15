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Filcenberg
Франция выдала ордер на арест сирийского президента Асада
Адвокаты жертв сообщают, что французские судебные власти выдали международные ордера на арест президента Сирии Башара Асада, его брата Махера и двух генералов армии за их предполагаемую причастность к военным преступлениям и преступлениям против человечности

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В среду судебные власти Франции выдали международные ордера на арест президента Сирии Башара Асада, его брата Махера Асада и двух армейских генералов, Гассана Аббаса и Бассама аль-Хасана, за их предполагаемую причастность к военным преступлениям и преступлениям против человечности. По словам юристов, представляющих сирийских жертв, эти преступления включают химическую атаку 2013 года на удерживаемые повстанцами пригороды Дамаска.

Жанна Зульцер и Клеманс Витт, адвокаты Парижской коллегии адвокатов, представляющие истцов и неправительственные организации, участвовавшие в рассмотрении жалобы, высоко оценили это решение. Зульцер охарактеризовал это как значительный шаг в борьбе с безнаказанностью и отметил, что это представляет собой позитивное развитие в судебной практике, признающее тяжесть совершенных преступлений.

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Прокуратура Парижа публично не комментировала ордера на арест, которые в соответствии с французским законодательством остаются конфиденциальными в ходе продолжающегося расследования.

Зульцер объяснил, что это процессуальный акт, поскольку расследование нападений 2013 года в Восточной Гуте и Думе продолжается. Лица, указанные в ордерах на арест, могут быть арестованы и доставлены во Францию для допроса следственными судьями.

В результате нападений на Думу и Восточную Гуту в августе 2013 года погибло более 1000 человек и тысячи получили ранения. Расследование этих двух нападений с применением химического оружия проводилось в рамках универсальной юрисдикции во Франции следственными судьями Специализированного подразделения по преступлениям против человечности и военным преступлениям Парижского судебного суда.

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Расследование было начато в марте 2021 года в ответ на уголовную жалобу, поданную выжившими через Сирийский центр средств массовой информации и свободы выражения мнений. Мазен Дарвиш, директор центра, охарактеризовал выдачу ордеров на арест как новую победу жертв, их семей и тех, кто пережил теракты 2013 года.

#франция #сирия #арест #ордер
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