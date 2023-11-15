Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Filcenberg
Марк Гурман из Bloomberg ожидает обновление iOS 18 "еще более критичным, чем обычно"
Вот что нам пока известно о следующем крупном обновлении программного обеспечения Apple для iPhone

реклама

Согласно инсайдерам Apple, предстоящая iOS 18 станет отходом от недавних обновлений программного обеспечения iPhone, которые были относительно незначительными. Хотя iOS 17 действительно внесла некоторые существенные изменения, это было скорее усовершенствование, чем полный пересмотр.

Однако инсайдеры предполагают, что в iOS 18 будет применен другой подход. Марк Гурман из Bloomberg описал обновление iOS 18 как "еще более критичное, чем обычно". Это связано с тем, что аппаратные обновления для iPhone 16 могут быть не столь значительными, как те, что были представлены в моделях iPhone 15, которые включали обновленную основную камеру для телефона начального уровня и новый титановый дизайн и более мощный чипсет для моделей iPhone 15 Pro.

реклама

Сообщается, что Apple полагается на iOS 18 для стимулирования продаж новых моделей iPhone. Ключевой стратегией для достижения этой цели станет интеграция искусственного интеллекта, который, как ожидается, будет играть центральную роль в функциях, запланированных для iOS 18. Это ставит Apple в прямую конкуренцию с Google, которая сделала функции, управляемые искусственным интеллектом, ключевой частью своих телефонов Pixel, и Samsung, которая также планирует внедрить функции искусственного интеллекта в предстоящем выпуске Galaxy S24.

Первый предварительный просмотр iOS 18 ожидается не раньше середины 2024 года. Однако, основываясь на предсказуемом опыте Apple в планировании обновлений программного обеспечения для iPhone, мы можем ожидать, что iOS 18 будет представлена на Всемирной конференции разработчиков 2024 года (WWDC), которая обычно проходит в начале июня. Бета-версия для разработчиков iOS 18, скорее всего, будет доступна на WWDC 2024, а публичная бета-версия состоится несколькими неделями позже. Ожидается, что полная версия iOS 18 будет доступна для скачивания в середине сентября, что совпадет с выходом моделей iPhone 16 в магазинах.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

В начале ноября появились сообщения о том, что Apple приостановила разработку iOS 18 для устранения ошибок, которые обнаружились во время первого этапа выпуска внутренней версии программного обеспечения. Однако ожидалось, что эта пауза продлится всего неделю и не должна повлиять на обычный график выпуска Apple обновлений для iOS.

#apple #iphone #ios #ios 18
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Британцу, заказавшему на Apple Phone 15 Pro прислали копию на базе Андроид
Вместо 4-х iPhone 15 Pro Max везучий покупатель получил 60 топовых смартфонов iPhone 15 Pro Max 1Tb
В iOS 17.2 beta 3 появится новый полезный переключатель виртуальной QWERTY-клавиатуры iPhone
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ признали невозможность выпуска Superjet 100 в запланированные сроки из-за проблем с двигателем
32
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
24
Начались испытания Су-57 с новым двигателем – истребитель поступит в серию с улучшенным мотором
2
Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
3
Минобороны Израиля продемонстрировало боевое применение ракетных комплексов Arrow — Видео
+
В РФ создали комплекс РЭБ, способный сбивать любые типы БПЛА – модернизированный «Сапфир» уже в СВО
+
Армения получит "картонные" броневики, от которых отказалась даже Украина
+
YouTube ужесточает правила для борьбы с музыкальными ИИ-фейками
+
На Северном Кавказе археологи нашли древние усыпальницы
+
Sohu: Россия быстро наращивает оборонный потенциал, а Украина воюет чужим оружием
9
Джейк Салливан: США признали, что Китай не поставлял оружие России для применения против Украины
2
Армия России ждёт тяжелый БПЛА "Альтиус"
7
Процессоры для ПК дешевеют в магазинах РФ
8
Истребитель Checkmate получит беспилотный вариант
+
Новая оснащённая тепловизором модель «Ланцета» уже применяется в зоне СВО и успела подбить гаубицу FH70
+
Renault собирается предлагать компактные электромобили по цене машин с ДВС к середине десятилетия
+
"Ведьмак", "Джон Уик" и присоединившийся к ним "Терминатор" станут аниме-проектами
+
Прибыль китайской SMIC сократилась на 80% – не помогают даже заказы чипов для смартфонов Huawei
4
Новые смарт-часы Descent MK3 от Garmin позволяют общаться с коллегами-дайверами под водой
+
Крупные китайские технологические компании присоединяются к HarmonyOS от Huawei, взамен Android
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Ноябрь)
15
"Никто тебя не спасет" - очень странный фантастический фильм
4
Как грамотно собрать игровой ПК из новых и б/у комплектующих, сэкономив и не потеряв в надежности
15
Путь ассассина: воспоминание о былых играх серии
5
Пять причин, чтобы купить новенькую PlayStation Portal
25
Intel Core i9-14900K и другие Raptor Lake Refresh – что нового и стоит ли покупать
9
Российские истребители-невидимки Су-57 нанесли серию высокоточных ударов по целям ВСУ на Украине
3
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
10
Китаю не нужны "кастрированные" чипы Nvidia — решения от Huawei дешевле и эффективнее
+
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
1

Сейчас обсуждают

VermeeY
22:07
так точно.
Глава ЦРУ вылетает в Киев на встречу с Зеленским
Shatun29
21:59
Ровно так же как и бабки России за бугром. А смысл был единственно для организаций когда представительство мелкомягких кошмарило организации за не лицензионный софт, для домашнего использования неболь...
Microsoft намеренно заблокировала активацию Windows 10/11 с помощью ключей от Windows 7/8
REY_B_
21:57
Truth Social ограничена подписчиками из США, поэтому у неё априори меньше подписчиков. Тут Трамп пошёл на поводу остальных "социальных" сетей, которые всячески "защищают" своих подписчиков от неприятн...
Cоциальная сеть Дональда Трампа Truth Social потеряла в этом году десятки миллионов долларов
Shatun29
21:54
Рано или поздно придётся делать подобное, а местные сервера как бы они не работали позволят создать потихоньку мощности и делать уже более контролируемую финансовую инфраструктуру в России. Негативно...
В правительстве всерьёз осуждают идею «приземления» зарубежных онлайн-игр в России
Олег Ионов
21:52
Ещё лет 20 потерпеть
Ахмат Кадыров вступил в должность замминистра Чечни по спорту
kitava
21:48
У них их нет.
В Белом доме признали, что отсутствие американской помощи негативно отразится на обороноспособности Украины
Сергей Федосов
21:43
Если кому интересно, обратите внимание на Российский проект https://stringsoffate.ru/
Легендарную серию Might and Magic, возможно, ждёт продолжение
Вася Пупкин
21:19
Клоун, хорошо что ты подписался)))
Процессоры для ПК дешевеют в магазинах РФ
Вассисуалий Лоханкин
21:15
Ты, наверное, сбиваешь их десятками, особенно сидя на горшке или на проперженом диване)))
Армия России ждёт тяжелый БПЛА "Альтиус"
Иван Иванов
21:08
Молодец. Методичку по разделу "А вот у вас" выполнил. 10 гривен отправили
На Украине выступили за запрет анонимных Telegram-каналов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем