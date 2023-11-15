Вот что нам пока известно о следующем крупном обновлении программного обеспечения Apple для iPhone

Согласно инсайдерам Apple, предстоящая iOS 18 станет отходом от недавних обновлений программного обеспечения iPhone, которые были относительно незначительными. Хотя iOS 17 действительно внесла некоторые существенные изменения, это было скорее усовершенствование, чем полный пересмотр.

Однако инсайдеры предполагают, что в iOS 18 будет применен другой подход. Марк Гурман из Bloomberg описал обновление iOS 18 как "еще более критичное, чем обычно". Это связано с тем, что аппаратные обновления для iPhone 16 могут быть не столь значительными, как те, что были представлены в моделях iPhone 15, которые включали обновленную основную камеру для телефона начального уровня и новый титановый дизайн и более мощный чипсет для моделей iPhone 15 Pro.

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Сообщается, что Apple полагается на iOS 18 для стимулирования продаж новых моделей iPhone. Ключевой стратегией для достижения этой цели станет интеграция искусственного интеллекта, который, как ожидается, будет играть центральную роль в функциях, запланированных для iOS 18. Это ставит Apple в прямую конкуренцию с Google, которая сделала функции, управляемые искусственным интеллектом, ключевой частью своих телефонов Pixel, и Samsung, которая также планирует внедрить функции искусственного интеллекта в предстоящем выпуске Galaxy S24.

Первый предварительный просмотр iOS 18 ожидается не раньше середины 2024 года. Однако, основываясь на предсказуемом опыте Apple в планировании обновлений программного обеспечения для iPhone, мы можем ожидать, что iOS 18 будет представлена на Всемирной конференции разработчиков 2024 года (WWDC), которая обычно проходит в начале июня. Бета-версия для разработчиков iOS 18, скорее всего, будет доступна на WWDC 2024, а публичная бета-версия состоится несколькими неделями позже. Ожидается, что полная версия iOS 18 будет доступна для скачивания в середине сентября, что совпадет с выходом моделей iPhone 16 в магазинах.

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В начале ноября появились сообщения о том, что Apple приостановила разработку iOS 18 для устранения ошибок, которые обнаружились во время первого этапа выпуска внутренней версии программного обеспечения. Однако ожидалось, что эта пауза продлится всего неделю и не должна повлиять на обычный график выпуска Apple обновлений для iOS.