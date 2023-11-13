Вероятность появления магмы высока, заявляют власти

Метеорологическое управление Исландии предупредило о высокой вероятности извержения вулкана в городе Гриндавик, где проживает более 3600 жителей. В регионе уже более двух недель наблюдается сейсмическая активность, в результате чего повреждены дороги и другие сооружения.

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Гриндавик, расположенный в 40 километрах от столицы, был эвакуирован в пятницу из-за надвигающейся угрозы. Этот район, который был неактивен почти 800 лет, начал проявлять признаки вулканической активности в начале 2020 года. Последующие извержения произошли в августе 2022 года и июле 2023 года, но они были незначительными и происходили в отдаленных районах, не представляя особого риска для людей или инфраструктуры.

Исландия, известная как страна огня и льда, является одним из самых геологически активных мест на земле. Здесь насчитывается около 30 вулканических систем и более 600 горячих источников, благодаря своему расположению на срединно-Атлантическом хребте, где разделяются Североамериканская и Евразийская тектонические плиты.

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Последнее крупное извержение, угрожавшее населенным пунктам, произошло в 1973 году на Вестмановых островах, где часть города была погребена под лавой. Самое разрушительное вулканическое событие последнего времени произошло в 2010 году, когда произошло извержение вулкана Эйяфьятлайокудль, выбросившее огромный столб пепла, который на несколько недель остановил воздушное сообщение по всей Европе, что привело к отмене 100 000 рейсов и затронуло более 10 миллионов человек.