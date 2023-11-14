США провели два воздушных удара по Ирану и его союзникам в Сирии в ответ на серию атак.

Пентагон подтвердил, что в воскресенье США нанесли два авиаудара в Сирии по Ирану и связанным с ним группировкам. Эти удары стали ответом на серию нападений на американские войска в Сирии и Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что удары были нанесены по учебному объекту близ Альбу Камаля и конспиративной квартире близ Маядина по приказу президента Джо Байдена.

Местные источники сообщили, что удары были нанесены по лагерю, управляемому проиранскими ополченцами, к западу от Альбу-Камаля, в провинции Дейр-эз-Зор, и вблизи моста недалеко от Маядина, недалеко от иракской границы, оплота проиранских ополченцев.

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Это третий удар с 26 октября, поскольку США пытаются подавить непрерывные удары беспилотников и ракет по американским войскам в Сирии и Ираке, которые были спровоцированы конфликтом между Израилем и ХАМАСОМ. Иран и его союзники утверждают, что США частично ответственны за объявленную Израилем войну против палестинской военизированной группировки ХАМАС, которую также поддерживает Иран.

За последние недели войска США и коалиции по меньшей мере 40 раз подвергались нападениям в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном сил, в результате чего по меньшей мере 45 американских военнослужащих пострадали от черепно-мозговых травм или незначительных ранений.

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США развернули 900 военнослужащих в Сирии и еще 2500 в соседнем Ираке с миссией консультировать и помогать местным силам в предотвращении возрождения "Исламского государства". Американский чиновник, пожелавший остаться неназванным, заявил, что удары были нанесены в течение последних нескольких часов, и в настоящее время в США проводится проверка, чтобы определить, были ли какие-либо жертвы.