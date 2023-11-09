Украина все таки не угомонилась

Стремлениям Украины стать членом Европейского союза (ЕС) был придан значительный импульс в среду, когда исполнительный орган ЕС, Европейская комиссия, объявила, что подробные переговоры о вступлении должны начаться в следующем году.

В отчете комиссии говорилось, что эти переговоры должны начаться почти через полтора года после того, как Украина была признана государством-кандидатом ЕС. В докладе также рекомендовалось начать аналогичные переговоры с Молдовой, страной, которая граничит с Украиной.

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Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, назвала этот день историческим и подтвердила рекомендацию Совету Комиссии начать переговоры о вступлении как с Украиной, так и с Молдовой.

Украина стремится вступить в ЕС уже более десяти лет. В 2013 году решение тогдашнего президента Виктора Януковича отказаться от торгового соглашения с ЕС в пользу России привело к общественным протестам и его последующему отстранению от должности. За этим последовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года. Цель вступления в ЕС, наряду с НАТО, была официально включена в конституцию Украины с 2019 года.

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Президент Украины Владимир Зеленский, который подал заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года, незадолго до того, как Россия начала СВО в Украине, выразил свое одобрение объявлению, сделанному в среду. Он подчеркнул, что украинцы всегда были частью европейской семьи и что их страна заслуживает членства в ЕС благодаря своей защите европейских ценностей и приверженности развитию государственных институтов даже во время возможного полномасштабного конфликта.