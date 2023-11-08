Надежды Пентагона рухнули, поскольку Испания отозвала свое предыдущее заявление о намерении приобрести истребители Lockheed Martin F-35

Министерство обороны Испании заявило, что у него нет планов приобретать какую-либо систему вооружения, кроме Eurofighter, согласно заявлению, сделанному во время Международной конференции истребителей IQPC (IFC) 2023 в Мадриде.

В ноябре 2021 года Испания запросила у Airbus информацию об усовершенствованной версии Eurofighter Long Term Evolution (LTE), а также о F-35A с обычным взлетом и посадкой (CTOL) и F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) от Lockheed Martin. Однако недавнее объявление указывает на то, что Испания решила отказаться от покупки F-35, по крайней мере, на данный момент.

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Ранее директор программы совместных ударных истребителей F-35 вице-адмирал Матиас У. “Мэт” Винтер назвал Испанию потенциальным будущим заказчиком F-35. Этот отказ может стать неудачей для Соединенных Штатов и Lockheed Martin, поскольку F-35 успешно заключает контракты по всему миру, часто превосходя таких конкурентов, как Dassault Rafale, Saab JAS 39 Gripen и Eurofighter Typhoon.

Несмотря на популярность F-35 в Европе, Испания отдала предпочтение Eurofighter Typhoon. В ноябре 2021 года представитель Министерства обороны Испании заявил, что страна сосредоточилась на FCAS, проекте, который она реализует совместно с Францией и Германией, а не на покупке F-35.



Спекуляции о потенциальной покупке Испанией F-35 начались в мае, когда испанское правительство объявило о планах увеличить свой оборонный бюджет для достижения целей НАТО к 2029 году. Однако правительство, судя по всему, пересмотрело это решение.



Решение отказаться от дискуссий о F-35 совпадает с возможностью обновления парка Eurofighter за счет модернизации Long Term Evolution (LTE). Это решение предполагает предпочтение Eurofighter перед F-35.