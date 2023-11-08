Блокировщики рекламы – это брандмауэры для нашего здравомыслия. Отключать их - безумие

Недавно YouTube протестировал новый подход к блокировке рекламы, который предполагает либо отключение блокировщика рекламы, либо подписку на YouTube Premium. Однако, по мнению защитников конфиденциальности, этот метод обнаружения блокировщиков рекламы может не соответствовать законам ЕС о конфиденциальности.

Конфликт между рекламными технологиями и блокировщиками рекламы не нов. В 2010 году Ars Technica попыталась заблокировать блокировщики рекламы, но это было быстро обойдено. Редактор утверждал, что средства блокировки рекламы наносят ущерб онлайн-журналистике, поскольку они используются не для таргетинга на конкретные сайты, а скорее для того, чтобы избежать всепроникающего и навязчивого характера онлайн-рекламы.

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Несмотря на это, ситуация остается в основном неизменной. Пользователи продолжают использовать средства блокировки рекламы и уходят с сайтов, которые требуют их отключения. Это сродни приложению, запрашивающему отключение брандмауэра; такие запросы обычно игнорируются.

Подход YouTube к этому вопросу, а не введение всеобщего запрета, свидетельствует о хрупком балансе внутри онлайн-экосистемы. Тот факт, что YouTube был вынужден копаться в браузерах пользователей до такой степени, что это может нарушать законы о конфиденциальности, подчеркивает шаткий характер этого баланса.

В экосистеме рекламодателей, потребителей, рекламных сетей и распространителей контента блокировщики рекламы являются не проблемой, а скорее симптомом более серьезной проблемы. Устранение симптома без устранения основной проблемы только усугубляет проблему. Реальная проблема заключается в присущей онлайн-рекламе нечестности, которая дает рекламодателям обещания, которые она не может выполнить, одновременно блокируя более эффективные методы.

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Онлайн-реклама также обещает доход контент-провайдерам, но часто оставляет их на грани жизнеспособности, максимизируя при этом собственную прибыль. Это приводит к ситуации, когда такие компании, как Google, приносят миллиардный доход, в то время как издатели изо всех сил пытаются удержаться на плаву, а пользователи должны принимать меры, чтобы защитить себя от навязчивой рекламы. Это не является устойчивой или здоровой ситуацией.