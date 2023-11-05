YouTube становится жадным еще сильнее

Недавно YouTube начал всемирную кампанию по борьбе с использованием блокировщиков рекламы, выпустив предупреждения о том, что такое использование нарушает условия предоставления услуг платформы. В некоторых случаях компания запрещает пользователям просматривать дополнительные видео, если они не отключат свои рекламные блоки.

Гигант потокового видео инициировал эксперимент в июне, показав пользователям сообщение о том, что видеоплеер будет заблокирован после трех видеороликов, если блокировщик рекламы останется включенным.

реклама

Теперь компания подтвердила The Verge, что предприняла “глобальные усилия”, чтобы побудить пользователей либо подписаться на YouTube Premium, либо разрешить рекламу. До этого Android Authority сообщала, что многочисленные пользователи высказывали жалобы в субреддите YouTube на получение предупреждений в различных форматах относительно использования блокировщиков рекламы.

Интересно, что пользователи Reddit заметили, что, хотя YouTube принимает меры против блокировщиков рекламы, на самой платформе есть несколько рекламных объявлений о блокировщиках рекламы.

YouTube не предоставил конкретных подробностей об ограничениях, которые он накладывает на пользователей, использующих блокировщики рекламы в рамках этого эксперимента. Однако в заявлении было указано, что “использование блокировщиков рекламы нарушает условия предоставления услуг YouTube”.

В прошлом году YouTube сообщил, что у него 80 миллионов платных подписчиков на музыкальном и премиальном уровнях. Тем не менее, Google изучает различные стратегии для увеличения этого показателя. Например, компания проводила тесты, в которых просила пользователей платить за просмотр видео в разрешении 4K, или показывала несколько рекламных роликов, которые нельзя пропустить, для обеспечения непрерывного просмотра.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В мае платформа потокового видео представила 30-секундную рекламу без пропуска на телевизорах, а в сентябре начала тестировать более длинную, но меньшую по объему рекламу для длинного контента. В июле YouTube увеличил стоимость своего премиум-плана для физических лиц на 2 доллара в месяц.