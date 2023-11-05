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Filcenberg
YouTube теперь борется с блокировщиками рекламы по всему миру
YouTube становится жадным еще сильнее

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Недавно YouTube начал всемирную кампанию по борьбе с использованием блокировщиков рекламы, выпустив предупреждения о том, что такое использование нарушает условия предоставления услуг платформы. В некоторых случаях компания запрещает пользователям просматривать дополнительные видео, если они не отключат свои рекламные блоки.

Гигант потокового видео инициировал эксперимент в июне, показав пользователям сообщение о том, что видеоплеер будет заблокирован после трех видеороликов, если блокировщик рекламы останется включенным.

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Теперь компания подтвердила The Verge, что предприняла “глобальные усилия”, чтобы побудить пользователей либо подписаться на YouTube Premium, либо разрешить рекламу. До этого Android Authority сообщала, что многочисленные пользователи высказывали жалобы в субреддите YouTube на получение предупреждений в различных форматах относительно использования блокировщиков рекламы.

Интересно, что пользователи Reddit заметили, что, хотя YouTube принимает меры против блокировщиков рекламы, на самой платформе есть несколько рекламных объявлений о блокировщиках рекламы.

YouTube не предоставил конкретных подробностей об ограничениях, которые он накладывает на пользователей, использующих блокировщики рекламы в рамках этого эксперимента. Однако в заявлении было указано, что “использование блокировщиков рекламы нарушает условия предоставления услуг YouTube”.

В прошлом году YouTube сообщил, что у него 80 миллионов платных подписчиков на музыкальном и премиальном уровнях. Тем не менее, Google изучает различные стратегии для увеличения этого показателя. Например, компания проводила тесты, в которых просила пользователей платить за просмотр видео в разрешении 4K, или показывала несколько рекламных роликов, которые нельзя пропустить, для обеспечения непрерывного просмотра.

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В мае платформа потокового видео представила 30-секундную рекламу без пропуска на телевизорах, а в сентябре начала тестировать более длинную, но меньшую по объему рекламу для длинного контента. В июле YouTube увеличил стоимость своего премиум-плана для физических лиц на 2 доллара в месяц.

#youtube #реклама #youtube extra
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