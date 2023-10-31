Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Filcenberg
Огромные запасы "Белого водорода" могут бороться с изменением климата
Еще есть шанс к белому будущему

реклама

Во Франции два ученых выявили потенциально значительное месторождение белого водорода - экологически чистого источника энергии, который мог бы способствовать борьбе с изменением климата.

Жак Пиронон и Филипп Де Донато, директора по исследованиям Национального центра научных исследований Франции, обнаружили месторождение, которое, по оценкам, содержит от 6 до 250 миллионов метрических тонн белого водорода, также известного как природный газообразный водород.

реклама

Концепция белого водорода появилась среди ученых относительно недавно. Исследование 2018 года, в ходе которого была изучена скважина в Мали, добывающая 98% газообразного водорода, привлекло внимание научного сообщества к этому ресурсу.

По словам геохимика Вячеслава Згонника, в настоящее время исследователи по всему миру проявляют интерес к белому водороду, который мог бы ускорить усилия по преодолению климатического кризиса.

Идея использования водородной энергии не нова - она выделяет воду только при сгорании, что делает ее экологически чистым источником энергии. Однако до недавнего времени считалось, что большие количества могут быть получены только в лабораторных условиях.

Джеффри Эллис, геохимик из Геологической службы США, признал, что четыре года назад он бы отверг существование природного водорода. Однако это предположение оказалось неверным.

Белый водород - это термин, обозначающий природный водород. Его “цвет” указывает на его происхождение: он образуется естественным образом в земной коре.

Другие “цвета” водорода производятся в лабораторных условиях. К ним относятся зеленый водород, получаемый путем электролиза (процесс разделения воды на водород и кислород), и серый водород, получаемый из газообразного метана.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Несмотря на то, что водород является наиболее распространенным элементом, он обычно связан с другими молекулами, что требует лабораторного производства. Однако процесс выделения водорода является энергоемким и часто зависит от ископаемого топлива.

#водород #чистая энергия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ученые научились перерабатывать пластик в графен и водород
В России испытали первое судно на водородном топливе
Исследователи нашли способ производства водорода из пластиковых отходов, который будет самоокупаться
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сотрудники ЧВК Вагнер освободили золотые прииски для Центральноафриканской Республики
+
Eurasian Times: дрон-камикадзе "Ланцет" теперь может самостоятельно охотиться на цели
2
Объемы заказов главного мирового производителя оборудования ASML для чипов рухнули почти в 2 раза
16
Blue Origin представила макет прототипа лунного корабля Blue Moon
+
Stars and Stripes: идущий к Израилю авианосец США заметили в Средиземном море
2
Российские ученые-физики открыли новый сверхтяжелый изотоп
5
В современных играх бюджетная Radeon RX 6400 начинает обходить GeForce GTX 1080 Ti более, чем на 70%
21
США разработали новую систему ПВО для Украины: ракеты Patriot будут запускаться советскими ЗРК
4
Аналитик Антонов: рубль близок к перелому тренда и продолжит расти
1
19fortyfive: ВСУ оказались в тупике разочарований и больших потерь, но ещё имеют надежду на прорыв
+
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает менее 1 FPS на минималках
22
Forbes: Украина возвращается к старым Т-72 из-за больших потерь танков Leopard 2
1
GTA 6 получит инновационную систему анимаций, затрагивающую весь игровой мир, в том числе NPC
1
Везучий майнер самостоятельно добыл 1 блок Биткоина и заработал 20 000 000 рублей
3
ВС РФ уничтожили два танка Leopard и две БМП Bradley на запорожском направлении
+
ЧВК Вагнер теперь официально является частью Росгвардии
4
Американское издание выдало странный материал с рекомендацией ВСУ не использовать танки «Абрамс»
7
Neon Prime, следующий шутер от третьего лица компании Valve
4
Google может превратить наушники ANC в монитор сердечного ритма без дополнительного оборудования
+
Конгресс вскоре примет пакет помощи для Израиля, об Украине речи не идёт
2

Популярные статьи

Учимся выводить деньги с кошелька Steam
6
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
23
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
27
Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября
1
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
151
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
Мои впечатления от посещения Fan Fest 23
9
США намерены повысить точность ядерных бомб
12
Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
1
Почему Иран не станет начинать войну с Израилем и США
6

Сейчас обсуждают

-[]-
07:09
Ну ка, ну ка, в этом месте поподробнее? )))
Подоляка: под Авдеевкой ситуация для ВСУ становится критической
nukemall
07:05
У польской армии в начале 30-х было больше танков и самолётов, чем у РККА, причём сравнимых по характеристикам, по численности она не уступала, так что была серьёзным противником. Да и по уровню подго...
Маршал Устинов – лучший министр обороны СССР
Иван Горыныч
07:03
но как красиво всё начиналось, когда 1 марта 2014, СФ РФ по просьбе Путина и под аплодисменты принял решение 347!!! на ввод российских войск на территорию Украины... .
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
Иван Горыныч
07:01
Мы на верном пути?
Постпред Израиля при ООН надел жёлтую Звезду Давида и отказался её снимать, пока Совбез не осудит ХАМАС
nukemall
07:00
Смешно хрюкаешь, Устинов в армии служил полтора года, дослужился до сержанта в кавалерии, после пошёл по партийной линии, в маршалы попал из чиновников много десятилетий спустя. Шойгу по сравнению с н...
Маршал Устинов – лучший министр обороны СССР
Иван Горыныч
06:59
А в Севморзавод на ремонт, слабо?😉
ТАСС: подлодку «Краснодар» решили перебросить из Средиземного моря в Кронштадт
-[]-
06:55
Ты верно заметил - "Не думаю (с)", это все что нужно о тебе знать! )))
NI: отказ Зеленского от переговоров с РФ может привести к уничтожению Украины
nukemall
06:54
Не хочешь рассказать о том, как твои побратымы из "Навоза" в Мариуполе людей с 2014 года похищали, пытали и убивали?
Подтверждена гибель немецко-израильской гражданки Шани Лук, захваченной и проведенной по Газе
Johan_888
06:45
Что бидон что зелиторч это куклы, надетые на разные руки.
В антисемитских беспорядках в Дагестане обвинили Запад
Johan_888
06:38
Странная система экономики, что-бы рубль рос, в России должно быть много долларов, и при этом активно продвигается дедолларизация. Так мы пилим сук? или не пилим?.
Рубль уверенно растет по отношению к доллару
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем