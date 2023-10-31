Еще есть шанс к белому будущему

Во Франции два ученых выявили потенциально значительное месторождение белого водорода - экологически чистого источника энергии, который мог бы способствовать борьбе с изменением климата.

Жак Пиронон и Филипп Де Донато, директора по исследованиям Национального центра научных исследований Франции, обнаружили месторождение, которое, по оценкам, содержит от 6 до 250 миллионов метрических тонн белого водорода, также известного как природный газообразный водород.

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Концепция белого водорода появилась среди ученых относительно недавно. Исследование 2018 года, в ходе которого была изучена скважина в Мали, добывающая 98% газообразного водорода, привлекло внимание научного сообщества к этому ресурсу.

По словам геохимика Вячеслава Згонника, в настоящее время исследователи по всему миру проявляют интерес к белому водороду, который мог бы ускорить усилия по преодолению климатического кризиса.

Идея использования водородной энергии не нова - она выделяет воду только при сгорании, что делает ее экологически чистым источником энергии. Однако до недавнего времени считалось, что большие количества могут быть получены только в лабораторных условиях.

Джеффри Эллис, геохимик из Геологической службы США, признал, что четыре года назад он бы отверг существование природного водорода. Однако это предположение оказалось неверным.

Белый водород - это термин, обозначающий природный водород. Его “цвет” указывает на его происхождение: он образуется естественным образом в земной коре.

Другие “цвета” водорода производятся в лабораторных условиях. К ним относятся зеленый водород, получаемый путем электролиза (процесс разделения воды на водород и кислород), и серый водород, получаемый из газообразного метана.

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Несмотря на то, что водород является наиболее распространенным элементом, он обычно связан с другими молекулами, что требует лабораторного производства. Однако процесс выделения водорода является энергоемким и часто зависит от ископаемого топлива.