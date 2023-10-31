США и Южная Корея начали воздушные учения, включая 130 самолетов, для имитации боевых операций.

Соединенные Штаты и Южная Корея инициировали в понедельник масштабные воздушные учения с участием 130 самолетов обеих стран для имитации круглосуточных операций военного времени.

Эти ежегодные учения, известные как "Vigilant Defense", продлятся до пятницы. Будут включены истребители-невидимки F-35 как из Соединенных Штатов, так и из Южной Кореи, как заявили ВВС Южной Кореи.

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Целью этих учений является повышение оперативной совместимости между двумя вооруженными силами путем проведения крупных воздушных миссий, таких как учения с боевой атакой "воздух-поверхность", оборонительные операции по противодействию с воздуха и другие тренировки в чрезвычайных ситуациях.

Вооруженные силы Южной Кореи заявили о своей приверженности поддержанию оптимальной боевой готовности для быстрого и эффективного реагирования на любую провокацию посредством интенсивных тренировок, имитирующих сценарии реального мира.

Эти учения проходят в то время, когда Северная Корея активизирует свое военное сотрудничество с Россией. Это подверглось критике со стороны Соединенных Штатов и их азиатских союзников как попытка Пхеньяна укрепить свой военный потенциал в обмен на оружейную поддержку со стороны Москвы.

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи заявил в субботу, что Пхеньян твердо намерен укреплять связи с Россией. Он добавил, что их отношения послужат важным стратегическим фактором, если возникнет угроза региональной безопасности.

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Северная Корея последовательно критикует совместные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи, интерпретируя их как репетиции вторжения и свидетельства враждебной политики Вашингтона и Сеула.