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Filcenberg
Байден и Нетаньяху договорились о "продолжении потока" гуманитарной помощи в Газу
Первые две автоколонны с гуманитарной помощью достигли палестинцев в эти выходные, после открытия в субботу пограничного перехода между Египтом и Газой

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В недавнем телефонном разговоре президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердили, что Израиль продолжит доставку гуманитарной помощи в Газу.

В призыве говорилось о прибытии первых двух автоколонн с гуманитарной помощью после атаки ХАМАС 7 октября. Эти автоколонны пересекли границу Газы и распределяют помощь нуждающимся палестинцам. Лидеры договорились о продолжении оказания этой необходимой помощи.

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В минувшие выходные первые две автоколонны с гуманитарной помощью прибыли к палестинцам после того, как открылся пограничный переход Египет-Газа, позволяющий доставлять в этот район продовольствие и медицинскую помощь. Ожидалось, что еще одна колонна из 15 грузовиков пересечет границу в воскресенье вечером, как заявил специальный посланник США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд в интервью MSNBC.

После вторжения ХАМАС в Израиль 7 октября, в результате которого погибло более 1300 человек и было похищено до 200 человек, Израиль предпринял решительную контратаку. Это включало ограничение поставок продовольствия и медицинской помощи из-за опасений, что эти поставки могут быть захвачены боевиками ХАМАС.

Продолжающаяся блокада Газы поставила 2,3 миллиона ее жителей на грань голодной смерти, как сообщила Синди Маккейн, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.

Во время воскресного телефонного разговора Байден и Нетаньяху также обсудили усилия по обеспечению освобождения всех оставшихся заложников, захваченных ХАМАС, включая граждан США, и обеспечению безопасного прохода для граждан США и других гражданских лиц в Газе, желающих покинуть ее.

В совместном заявлении, опубликованном позже в воскресенье лидерами США, Канады, Франции, Германии, Италии и Великобритании, они пообещали продолжать сотрудничество с региональными партнерами по доставке гуманитарной помощи в Газу, обеспечению освобождения заложников и поддержке попыток своих граждан покинуть Газу.

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Лидеры подтвердили свою поддержку права Израиля на самооборону от терроризма и призвали к соблюдению норм международного гуманитарного права, включая защиту гражданского населения. В заявлении также содержится настоятельный призыв к продолжению тесной дипломатической координации для предотвращения эскалации конфликта, поддержания стабильности на Ближнем Востоке и работы в направлении политического решения и прочного мира.

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