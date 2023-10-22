Китай в невероятном темпе увеличивает ядерный арсенал, чтобы догнать двух гигантов и усилить свои вооруженные силы

Согласно ежегодному отчету Пентагона о военном росте Китая, Китай быстро расширяет свой ядерный арсенал и, как ожидается, удвоит количество ядерных боеголовок с более чем 500 в настоящее время до более чем 1000 к 2030 году. Этот прогноз превосходит более ранние оценки Пентагона, который предполагал, что Пекин располагает более чем 400 ядерными боеголовками по состоянию на 2021 год.

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В докладе подчеркивается, что развивающиеся возможности и стратегии китайских вооруженных сил повышают их способность участвовать в конфликтах и одерживать в них верх над грозным противником, вероятно, имея в виду Соединенные Штаты. Это также позволяет Китаю противостоять вмешательству третьих сторон в конфликты на своей периферии и проецировать мощь в глобальном масштабе. Коммунистическая партия Китая поставила перед собой цель создать вооруженные силы "мирового класса" к 2049 году.

Отмечается, что Китай, вероятно, будет использовать свои новые реакторы на быстрых нейтронах и установки по переработке для получения плутония для своей программы создания ядерного оружия, несмотря на публичные заявления о том, что эти технологии предназначены для мирных целей.

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Кроме того, китайские военные находятся в процессе разработки новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), которые значительно усилят их ракетные силы, обладающие ядерным потенциалом, что потребует увеличения производства ядерных боеголовок. Существует также вероятность того, что Китай изучает возможность разработки ракетных систем межконтинентальной дальности с обычным вооружением, которые могли бы быть использованы для нанесения обычных ударов по целям на континентальной части Соединенных Штатов, Гавайях и Аляске.