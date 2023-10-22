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Filcenberg
Казахстан объявил о запрете ношения хиджабов в школах
Правительство Казахстана запретило носить хиджабы ученикам и учителям в школах. Официальные лица подчеркивают необходимость сохранения светскости, тем временем некоторые девочки бросают школу в знак протеста.

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Согласно заявлению от 16 октября на веб-сайте правительства Казахстана в разделе "Для граждан", правила школьной формы запрещают ношение хиджаба. Этот запрет оправдан на том основании, что любая одежда, символ или элемент, обозначающие приверженность определенной религиозной доктрине, рассматриваются как пропагандирующие эту догму. Подчеркивается, что принципы секуляризма, направленные на обеспечение равенства всех религий перед законом, исключают предоставление преференциального режима какой-либо конкретной вере. Запрет распространяется также на школьных учителей, но не распространяется за пределами учебных заведений.

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Официальная статистика показывает, что почти 70% населения Казахстана исповедует ислам. Сторонники и противники запрета высказали свое мнение. Защитники подчеркивают, что Казахстан является светским государством и, как таковой, должен воздерживаться от предпочтения какой-либо конкретной религии. С другой стороны, оппоненты утверждают, что такие ограничения ущемляют принципы свободы совести. Некоторые люди даже прибегли к крайним мерам в знак протеста против запрета.

Министр образования Казахстана Гани Бейсембаев подтвердил, что только в Атырауской области 150 девочек прекратили свое образование с тех пор, как запрет был введен в сентябре. В Туркестанской области поступило сообщение о том, что двое мужчин подвергли физическому насилию директора местной школы за то, что она отказалась разрешить девочкам в хиджабах посещать занятия.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев затронул этот вопрос во время национального конгресса учителей в столице страны Астане. Он заявил, что школа - это учебное заведение, куда люди приходят получать знания, в то время как религиозные убеждения человека - это его личное дело. Президент Токаев подчеркнул, что свобода вероисповедания в Казахстане защищена законом. Он выразил мнение, что детям подобает самим делать выбор в отношении религиозных убеждений по мере того, как они взрослеют и развивают свое собственное мировоззрение. Он подтвердил, что Казахстан есть и останется светским государством.

#казахстан #ислам #хиджаб
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