Палестинские медики сообщают, что по меньшей мере 2 человека погибли в результате удара по мечети Аль-Ансар

Израиль нанес авиаудар по мечети Аль-Ансар на оккупированном Западном берегу. Палестинские власти сообщили, что в результате нападения погибли по меньшей мере два человека. Израильские военные заявили, что удар был нанесен по членам ХАМАС и "Исламского джихада", которые использовали мечеть в качестве командного центра. Израильские военные чиновники утверждали, что эти лица активно планировали неминуемое нападение и были причастны к нескольким нападениям за последние месяцы.

Кадры, размещенные в социальных сетях, показали значительный ущерб, нанесенный мечети, расположенной в лагере беженцев в Дженине.

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Министерство здравоохранения Палестины подтвердило гибель двух человек в результате авиаудара. Махмуд аль-Саади, директор Красного полумесяца в Дженине, первоначально сообщил, что в результате удара один человек погиб и еще трое получили ранения. По данным министерства здравоохранения, два палестинца также были убиты в ходе отдельных инцидентов в Наблусе и Тубасе.

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Сара Хайрат Сауд из "Аль-Джазиры", ведущая репортаж с оккупированного Западного берега, отметила, что авиаудар по Дженину застал жителей врасплох, поскольку Израиль нечасто проводит воздушные атаки на палестинской территории. После забастовки некоторые жители получили текстовые сообщения, предостерегающие их от сотрудничества с Дженинской бригадой, одной из крупнейших и наиболее популярных группировок на Западном берегу. В этих сообщениях также рекомендовалось держать детей в помещении.