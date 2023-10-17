Во вторник российский парламент проголосовал за отмену ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в первом из трех чтений, что вызвало опасения, что Москва возобновит ядерные испытания.

Члены Государственной думы России, нижней палаты парламента, единогласно проголосовали (412 голосами против нуля) за отмену ратификации Москвой Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Сейчас законопроект проходит три чтения в нижней палате и требует одобрения верхней палаты, прежде чем он поступит к президенту Владимиру Путину для официального вступления в силу.

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Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятый Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году, является знаковым соглашением, которое запрещает любые испытательные взрывы ядерного оружия или другие ядерные взрывы во всем мире. Примечательно, что он был ратифицирован Россией, но не Соединенными Штатами и Китаем.

Президент Путин первоначально объявил 5 октября о возможности выхода России из договора о запрещении ядерных испытаний. Третье чтение законопроекта назначено на 19 октября.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил во вторник, что решение Москвы выйти из договора проистекает из "безответственного отношения" США к глобальной безопасности. Он подчеркнул, что, хотя Москва ратифицировала договор в 2000 году, США не смогли этого сделать, что отражает то, что он назвал "безответственным отношением к вопросам глобальной безопасности".

Володин утверждал, что Россия в интересах обеспечения своей национальной безопасности отзывает ратификацию. Он подчеркнул приверженность Москвы защите своих граждан и поддержанию глобального стратегического паритета, заявив, что Россия в течение 23 лет ждала ратификации договора Соединенными Штатами.

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Глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий пояснил, что Россия аннулирует свою ратификацию договора, но подтвердил приверженность страны выполнению всех своих обязательств по договору. Он также заявил, что Россия продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания.