Тысячи мирных жителей, проживающих в секторе Газа, вынуждены покидать свои дома в результате ответных израильских нападений

Король Иордании Абдалла II категорически заявил, что Иордания не примет палестинских беженцев, мигрирующих в результате конфликта между Израилем и ХАМАС. Заявление было сделано после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

"Это красная черта", - заявил король Абдалла. "Никаких беженцев в Иорданию, а также никаких беженцев в Египет". Его замечания прозвучали на фоне опасений, что потенциальные широкомасштабные наземные наступления израильских сил обороны могут привести мирных жителей на юг, в соседнюю Иорданию или Египет.

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Лидеры ХАМАС призвали жителей Газы оставаться на местах, но позиция короля подчеркивает, что проблема беженцев должна решаться в пределах Газы и Западного берега, не обременяя другие страны.

Последствия конфликта были разрушительными: по меньшей мере 4200 человек погибли с обеих сторон, в том числе 1400 израильских гражданских лиц и солдат, а также 30 американцев. Палестинские органы здравоохранения сообщают о по меньшей мере 2808 убитых палестинцах и более 10 950 раненых. Тринадцать американских граждан числятся пропавшими без вести.

Выразив глубокую озабоченность, король Абдалла посетовал на продолжающееся кровопролитие, охарактеризовав насилие как экзистенциальную угрозу региону. Он подчеркнул необходимость урегулирования ситуации на непосредственно вовлеченных территориях.

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Несмотря на международные усилия по урегулированию, конфликт продолжается, и ХАМАС обстреливает ракетами центральную часть Израиля. В заявлении короля подчеркивается твердая позиция Иордании против принятия перемещенных палестинских беженцев и содержится настоятельный призыв к локальному урегулированию, чтобы избежать дальнейшего перемещения населения за пределы страны.