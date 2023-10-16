Пентагон издал директивы о развертывании второй авианосной ударной группы в восточной части Средиземного моря, сопровождаемые отправкой в регион истребителей ВВС. Эти действия являются ответом на подготовку Израиля к расширению операций в Газе. Министр обороны Ллойд Остин пояснил, что военные корабли США не предназначены для прямого участия в конфликте в Газе, но стратегически расположены для передачи сдерживающего сигнала Ирану и его региональным ставленникам, включая "Хезболлу" в Ливане.

Развертывание является частью более широких усилий по пресечению враждебных действий против Израиля и предотвращению эскалации конфликта после недавнего нападения ХАМАСА. Ударная группа ВМС США "Дуайт Д. Эйзенхауэр", вылетевшая из Норфолка, штат Вирджиния, направляется в Восточное Средиземноморье, дополняя ударную группу ВМС США "Джеральд Р. Форд", которая прибыла к берегам Израиля на прошлой неделе.

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Эсминец USS Eisenhower, сопровождаемый крейсером с управляемыми ракетами и двумя эсминцами с управляемыми ракетами, оснащен для перевозки более 60 самолетов, включая истребители F/A-18. Присутствие этих средств направлено на усиление мер сдерживания. Продолжительность пребывания американского эсминца "Форд" в регионе после прибытия "Эйзенхауэра" остается неопределенной, по словам представителя министерства обороны США, о чем сообщает CNN. ABC News первоначально сообщила о директивах по развертыванию авианосной ударной группы.