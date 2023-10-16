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В воскресенье, 16 октября 2023 года, землетрясение магнитудой 6,3 произошло на западе Афганистана, примерно в 21 миле от Герата, столицы провинции. Это землетрясение произошло чуть более чем через неделю после серии землетрясений и афтершоков в том же регионе, унесших жизни по меньшей мере 2000 человек и ставших вынужденными переселенцами еще десятков тысяч.
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По данным организации "Спасите детей", в результате воскресного землетрясения погибли четыре человека и более 150 получили ранения. Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГД) сообщило, что более 3000 домов были разрушены или повреждены, и что многие люди сейчас живут во временных убежищах или под открытым небом.
Землетрясение также нанесло значительный ущерб инфраструктуре, включая дороги, мосты и ирригационные системы. УКГВ предупредило, что отсутствие доступа к чистой воде и продовольствию является серьезной проблемой для пострадавшего населения.
Афганское правительство и международные гуманитарные учреждения работают над оказанием помощи пострадавшим от землетрясения. Однако принятию ответных мер препятствует продолжающийся конфликт в Афганистане, а также экономический кризис в стране.
В дополнение к гуманитарным проблемам землетрясение также вызвало обеспокоенность по поводу стабильности афганского правительства. Движение "Талибан" подверглось критике за медленное реагирование на стихийное бедствие, и существует риск того, что землетрясение может привести к дальнейшему перемещению населения и нестабильности.
Международное сообщество несет ответственность за поддержку афганского правительства и гуманитарных учреждений в их усилиях по реагированию на землетрясение. Это включает в себя предоставление финансовой помощи, а также направление медицинского персонала и других экспертов для оказания помощи в усилиях по оказанию чрезвычайной помощи.