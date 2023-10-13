Спецслужбы считают, что ХАМАС усилил подземные структуры, усложняя возможное вмешательство.

Израильские войска стягиваются вдоль границы с Газой после неожиданного нападения ХАМАС в субботу. Конкретные приказы войскам в настоящее время неясны. Однако израильские солдаты, имеющие предыдущий опыт работы в Газе, признают, что любое потенциальное вторжение было бы сложным, опасным и привело бы к значительным жертвам.

Газа, с плотностью населения, превышающей 15 000 человек на 139 квадратных миль, является одним из самых густонаселенных регионов мира. В израильских военных кругах существует различие между Верхней Газой, охватывающей все, что находится над землей, и Нижней Газой, где обычное вооружение и технологии наблюдения менее эффективны, учитывая ее подземный характер.

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Анонимный солдат запаса, участвовавший в многочисленных операциях в Газе за последние 15 лет, отметил уникальные проблемы, связанные с сосуществованием гражданских лиц и боевиков в одних и тех же домах. Израильские власти подозревают, что ХАМАС стремится заманить солдат на территорию, которую он хорошо знает. Они ожидают наличия мин-ловушек и взрывчатых веществ в обширной сети туннелей и грунте по всему району.

Харель Хорев, палестинский историк из Центра ближневосточных и африканских исследований имени Моше Даяна Тель-Авивского университета, подчеркнул неопределенность в отношении подземной инфраструктуры, подчеркнув сложность штурма туннелей. Разведывательное сообщество Израиля утверждает, что средства, предназначенные для послевоенного восстановления Газы, были перенаправлены ХАМАСОМ на строительство сложной системы туннелей и бункеров.

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Хорев считает, что вместо прямого штурма туннелей израильские силы могут попытаться обнаружить и извлечь находящихся в них людей. Несмотря на продолжающиеся израильские авиаудары, ХАМАС умудряется запускать ракеты по израильским городам, используя подземную сеть, которая обеспечивает мобильность и препятствует воздушным атакам. Кроме того, предполагается, что примерно 150 израильских заложников, захваченных во время первоначального вторжения ХАМАСА, скрыты в этих туннелях, что затрудняет любые потенциальные усилия по спасению.