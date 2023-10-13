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Соединенное Королевство объявило 11 октября, что его авианосная ударная группа (CSG), возглавляемая коммодором Королевских ВМС Джеймсом Блэкмором (COMUKCSG), провела операции в водах Северной Европы на прошлой неделе.
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CSG недавно завершила первый этап своего осеннего развертывания, который включал имитационные миссии, проведенные в Северном и Норвежском морях. На первом этапе истребители авианосца участвовали в COBRA WARRIOR 23-2, самых масштабных ежегодных учениях Королевских военно-воздушных сил. В этих многонациональных учениях приняли участие более 50 самолетов из Канады, США, Италии, Норвегии, Австралии и Великобритании, все они сотрудничали, чтобы помочь вымышленной нации в ее стремлении вернуть суверенитет.
В настоящее время авианосец Великобритании работает бок о бок с кораблями и персоналом стран-участниц Объединенных экспедиционных сил (JEF) - хорошо подготовленной оперативной группы, приверженной региональной безопасности и способной реагировать на кризисы в тандеме с НАТО или независимо от него.
Помимо Великобритании, в состав JEF входят другие страны-участницы, а именно Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция. HMS Queen Elizabeth и JEF nations демонстрируют свое мастерство в проведении воздушных операций в Норвегии, Швеции и Финляндии.
Операции CSG в водах Северной Европы являются сигналом приверженности Великобритании региональной безопасности и ее способности сотрудничать со своими союзниками для реагирования на кризисы.