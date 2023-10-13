Истребители пятого поколения, взлетевшие с британского авианосца HMS Queen Elizabeth, недавно выполнили сброс боевых высокоточных бомб Paveway IV на шведских полигонах для испытаний вооружений.

Соединенное Королевство объявило 11 октября, что его авианосная ударная группа (CSG), возглавляемая коммодором Королевских ВМС Джеймсом Блэкмором (COMUKCSG), провела операции в водах Северной Европы на прошлой неделе.

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CSG недавно завершила первый этап своего осеннего развертывания, который включал имитационные миссии, проведенные в Северном и Норвежском морях. На первом этапе истребители авианосца участвовали в COBRA WARRIOR 23-2, самых масштабных ежегодных учениях Королевских военно-воздушных сил. В этих многонациональных учениях приняли участие более 50 самолетов из Канады, США, Италии, Норвегии, Австралии и Великобритании, все они сотрудничали, чтобы помочь вымышленной нации в ее стремлении вернуть суверенитет.

В настоящее время авианосец Великобритании работает бок о бок с кораблями и персоналом стран-участниц Объединенных экспедиционных сил (JEF) - хорошо подготовленной оперативной группы, приверженной региональной безопасности и способной реагировать на кризисы в тандеме с НАТО или независимо от него.

Помимо Великобритании, в состав JEF входят другие страны-участницы, а именно Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция. HMS Queen Elizabeth и JEF nations демонстрируют свое мастерство в проведении воздушных операций в Норвегии, Швеции и Финляндии.

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Операции CSG в водах Северной Европы являются сигналом приверженности Великобритании региональной безопасности и ее способности сотрудничать со своими союзниками для реагирования на кризисы.