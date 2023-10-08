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Filcenberg
В результате землетрясения на западе Афганистана погибло около 2000 человек
В Афганистане произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3, которое усугубило гуманитарный кризис в стране

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В субботу на западе Афганистана произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли по меньшей мере 2000 человек и многие другие получили ранения. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 25 милях к западу от города Герат в западной провинции Герат.

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Землетрясение ощущалось в соседних провинциях, за ним последовали многочисленные подземные толчки. Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГД) сообщило, что было разрушено около 500 домов и повреждено 135 зданий.

Землетрясение привело к широкомасштабным разрушениям и перемещениям населения. Считается, что деревня Махал Вадака является наиболее пострадавшим районом, где зарегистрировано по меньшей мере 20 смертей. Другие сильно пострадавшие районы включают Дашт-Хаус, Бахадорзай, Зорян и Кошкак. Сообщается, что примерно 300 семей (около 2100 человек) были перемещены в город Герат, где они живут в заброшенных зданиях.

Землетрясение произошло в то время, когда Афганистан переживает глубокий экономический кризис. Страна находится под властью талибов с августа 2021 года, и международное сообщество в значительной степени заморозило ее активы. Это привело к гуманитарному кризису, когда миллионы афганцев столкнулись с нищетой и голодом.

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Землетрясение еще больше усугубило гуманитарную ситуацию в Афганистане. ООН и другие гуманитарные организации работают над оказанием помощи пострадавшему населению, но требуется больше ресурсов.

#землетрясение #афганистан #талибан
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