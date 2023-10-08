На парламентских выборах в Польше за власть будут бороться правящая партия "Право и справедливость" и оппозиционная "Гражданская платформа". А результат выборов может повлиять на будущее Польши и Европы

Польские избиратели придут на избирательные участки 15 октября, чтобы избрать членов парламента страны. Исход выборов, вероятно, окажет значительное влияние на польское общество и на будущее Европы.

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Правящая правая партия "Право и справедливость" сталкивается с вызовом со стороны оппозиционного блока Гражданской коалиции. Данные опросов свидетельствуют о том, что гонка будет горячей.

Партия "Право и справедливость" обязалась поддерживать традиционные ценности, обеспечивать безопасность Польши и завершить реформу судебной системы. Блок Гражданской коалиции пообещал обратить вспять судебную реформу, гарантировать независимость СМИ, защитить гражданские свободы и восстановить международную репутацию Польши как демократической страны.

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Исход выборов будет иметь последствия для отношений Польши с ЕС и с ее соседями, включая Украину.