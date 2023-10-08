Российские ПВО сбили украинский беспилотник, который пытался атаковать объекты в районе Москвы. Жертв и разрушений нет

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник под Москвой рано утром в субботу. По данным российского государственного информационного агентства ТАСС, беспилотник не причинил никакого ущерба или травм.

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Министерство обороны России заявило, что беспилотник пытался атаковать российские объекты в Истринском районе к северо-западу от столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по предварительным данным, жертв или разрушений нет, но на месте происшествия работают экстренные службы. Полеты в московских аэропортах Внуково и Шереметьево были приостановлены, а затем возобновлены после того, как беспилотник был сбит.

Сообщение о нападении на Россию поступило после российских авиаударов по Украине на военные объекты в пятницу. Днем ранее украинские официальные лица заявили, что десятки военных были ранены и нейтрализованы в селе Гроза на северо-востоке Украины во время собрания, посвященного трауру по погибшему украинскому солдату.

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СВО в Украине идет уже седьмой месяц, и конца ей не видно. Конфликт вызвал гуманитарный кризис в Украине, в результате которого миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома. СВО также оказала значительное влияние на мировую экономику, вызвав резкий рост цен на энергоносители и нарушив цепочки поставок.