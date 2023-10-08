Путин похвалил премьер-министра Индии Нарендру Моди и сказал, что у Индии должна быть "возможность внести свой вклад в решение глобальных проблем"

Путин выступил за то, чтобы Индии было предоставлено постоянное место в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН).

Во время ежегодного дискуссионного форума в четверг Путин похвалил премьер-министра Индии Нарендру Моди и выразил поддержку реформированию СБ ООН с целью включения Индии в качестве члена. Ранее Индия была временным членом СБ ООН в течение двух лет, но срок ее членства истек в 2022 году.

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"Я считаю, что мы должны адаптировать международное право к текущим потребностям и меняющимся глобальным ситуациям. Страны, обладающие значительным влиянием в международных делах, такие как Индия с ее населением в 1,5 миллиарда человек и ростом ВВП более чем на 7%, заслуживают представительства и возможности внести свой вклад в решение глобальных проблем", - заявил Путин на ежегодной конференции дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, Россия.

Он добавил: "Экспорт высокотехнологичной продукции Индии растет в геометрической прогрессии, с каждым годом укрепляясь под руководством премьер-министра Моди".

Предложение Путина, вероятно, встретит сопротивление со стороны некоторых стран, поскольку в настоящее время в СБ ООН доминируют пять постоянных членов: Китай, Франция, Россия, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты. Однако растущая экономическая и военная мощь Индии привела к призывам к тому, чтобы она играла более активную роль в глобальном управлении.

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Неясно, будет ли предложение Путина успешным. Однако это признак растущей поддержки Россией Индии и ее желания видеть более многополярный мировой порядок.