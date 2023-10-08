Израильские силы развернуты в районе, где в субботу были ранены мирные жители в южном городе Сдерот

ХАМАС предпринял скоординированную атаку на Израиль в субботу, направив ракеты и беспилотники через границу и нацелившись на гражданские города и военные контрольно-пропускные пункты. Это нападение стало самым смертоносным на территории Израиля с 1948 года, и оно вызвало обеспокоенность по поводу уязвимости страны перед враждебными силами.

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Способность ХАМАСА осуществить такую хорошо спланированную атаку из пределов сектора Газа свидетельствует о значительном провале разведки. Неясно, как ХАМАС смог накопить такой большой арсенал оружия или спланировать и осуществить нападение, не будучи обнаруженным израильской разведкой.

Это нападение также является напоминанием о хрупкости режима прекращения огня между Израилем и ХАМАСОМ. С 2007 года обе стороны вели по меньшей мере четыре войны, и последний конфликт подчеркивает риски новой эскалации.

Израильское правительство сталкивается с давлением, требующим решительного ответа на это нападение, но оно также должно помнить о потенциальных жертвах среди гражданского населения в Газе. Израильские военные уже нанесли авиаудары по сектору газа, в результате чего погибли десятки палестинцев.

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Конфликт между Израилем и ХАМАСОМ является сложным и давним, и простого решения не существует. Однако очевидно, что международное сообщество должно работать над предотвращением дальнейшей эскалации насилия и поиском прочного решения конфликта.