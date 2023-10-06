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Filcenberg
Путин утверждает что, фрагменты ручной гранаты были найдены в телах жертв авиакатастрофы Пригожина
В самолете Евгения Пригожина, который разбился 23 августа, были найдены фрагменты ручных гранат. Расследование продолжается.

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Владимир Путин заявил в четверг, что фрагменты ручных гранат были обнаружены в телах людей, погибших в результате крушения 23 августа самолета, принадлежащего главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

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Эксперты, расследующие авиакатастрофу, не обнаружили никаких признаков того, что частный самолет подвергся "внешнему воздействию", сказал Путин. Пригожин и двое его старших лейтенантов из частного военного подрядчика "Вагнер" были среди 10 человек, погибших при крушении самолета, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург.

Предварительная оценка разведки США пришла к выводу, что причиной авиакатастрофы стал якобы преднамеренный взрыв, и западные официальные лица указали на длинный список врагов Путина, которые были убиты. Кремль назвал утверждения о том, что Путин стоял за авиакатастрофой, "абсолютной ложью".

Было начато российское расследование, но никаких результатов обнародовано не было. Москва отклонила предложение Бразилии, где был построен бизнес-джет Embraer, присоединиться к расследованию.

Хотя Путин отметил, что расследование все еще продолжается, и не стал уточнять, что стало причиной авиакатастрофы, в его заявлении, по-видимому, содержался намек на то, что самолет был сбит взрывом гранаты.

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Неудавшийся мятеж Пригожина в июне стал самым серьезным вызовом Путину. Катастрофа произошла ровно через два месяца после начала восстания.

#пригожин #путин #крушение
2
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бот, ты не туда ляпнул и не про то
Путин утверждает что, фрагменты ручной гранаты были найдены в телах жертв авиакатастрофы Пригожина
Иван Горыныч
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glavhyilo
19:16
ты успел убежать я так понял с украины.Чистки будут потом ещё,по всей планете и там уже не убежишь
Путин утверждает что, фрагменты ручной гранаты были найдены в телах жертв авиакатастрофы Пригожина
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