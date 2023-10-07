Растет аппетит ЕС к санкциям в отношении Сербии.

Комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич заявил депутатам Европарламента в Страсбурге во вторник, что нападение "представляет собой серьезную эскалацию".

Группа из 30 террористов сербов застрелила косовского полицейского 24 сентября недалеко от деревни Баньска на севере Косово. Позже в результате перестрелки в сербском православном монастыре косовская полиция нейтрализовала троих нападавших сербов. В Косово также были захвачены грузовики с оружием и взрывчаткой.

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Сербия во вторник ненадолго арестовала политика из числа косовских сербов Милана Радойчича из партии "Сербский список", который признался в участии в нападении в Баньске. Белград отрицает какую-либо причастность к нападению, называя его незаконной операцией по контрабанде оружия.

Комиссия ЕС и внешнеполитическая служба ожидают результатов расследования косовской полиции, которому оказывает содействие полицейская миссия ЕС в Косово (Eulex), прежде чем предпринимать какие-либо действия. Однако косовские политики утверждают, что за нападением стоял президент Сербии Александр Вучич.

Хорватия присоединилась к блоку примерно из восьми стран ЕС, которые втайне призывали к введению санкций против Белграда. Комиссар ЕС Ленарчич осудил поведение Сербии в связи с нападением, независимо от того, был ли Вучич причастен к нему или нет.

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Когда началась стрельба, Вучич направил около 4000 дополнительных солдат к границе Косово, а министр обороны Милош Вучевич заявил, что армия наступит, если потребуется.