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Filcenberg
Пакистан угрожает депортировать 1,7 миллиона афганцев из-за ухудшения отношений с талибами
Пакистан резко настроился против афганских беженцев и призывает к депортациям

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Мохаммад Абед Андараби, бывший прокурор поддерживаемого США афганского правительства, последние два года жил в страхе. За последние месяцы он четыре раза менял укрытия, в какой-то момент едва избежав ареста.

Андараби бежит не от талибов, а от полиции Пакистана, где он искал убежища почти два года назад. Срок действия его визы истек, и на фоне усиливающихся репрессий в отношении афганских беженцев в Пакистане он опасается, что он, его жена и пятеро его детей будут заключены в тюрьму или даже отправлены обратно в Кабул.

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После того, как временное правительство Пакистана на прошлой неделе внезапно согласилось депортировать 1,7 миллиона афганцев, которые, по оценкам, проживают в стране нелегально, Министерство внутренних дел во вторник объявило 28-дневный крайний срок для их добровольного отъезда. Министерство пообещало "вознаграждение" любому, кто поделится информацией об их местонахождении, начиная с ноября.

Хотя это также могло затронуть беженцев без документов из других стран, это решение, по-видимому, было в первую очередь связано с растущим разочарованием Пакистана в Талибах и экономическим бременем, связанным с размещением миллионов афганцев.

Это была бы одна из крупнейших депортаций в истории Пакистана. В интервью Аббас Хан, главный комиссар Пакистана по делам афганских беженцев, заявил, что правительство будет уделять приоритетное внимание депортации преступников и стремиться избегать "слепых действий".

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Однако критики движения "Талибан" в изгнании опасаются, что они могут оказаться втянутыми в репрессии. Агентство ООН по делам беженцев в понедельник призвало пакистанское правительство предотвратить депортацию афганских беженцев, "спасающихся от преследований".

#беженцы #афганистан #пакистан
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